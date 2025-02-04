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Чемпионат Португалии
Морейренсе
03.02.2025 20:45 – FT 1 : 2
Брага
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Португалия
04 февраля 2025, 03:22 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:34
15
0

Морейренсе – Брага – 1:2. Победа на последних минутах. Видео голов

Команды встретились в матче 20-го тура чемпионата Португалии

04 февраля 2025, 03:22 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:34
15
0
Морейренсе – Брага – 1:2. Победа на последних минутах. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» принимал у себя на поле «Брагу».

Уже на 4-й минуте Гильерме вывел хозяев поля вперед.

Для игроков «Браги» это было неожиданно и команда весь первый тайм пыталась прийти в себя.

Во втором тайме Жоау Моутиньо сравнял счет на 66-й минуте.

Все решилось в добавленное арбитром время. На 90+4-й минуте Рикардо Орта успел первым сыграть на добивание в штрафной площадки хозяев поля - 1:2.

«Морейренсе» после 20-го тура расположилось на 11-й позиции. У «Браги четвертая позиция и 2 очка отставания от „Порту“.

Чемпионат Португалии. 20-й тур. 3 февраля

Морейренсе – Брага – 1:2

Голы: Гильерме, 4, – Моутиньо, 66, Орта, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Моутинью (Брага).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Гильерме Шеттине (Морейренсе).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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