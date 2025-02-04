Морейренсе – Брага – 1:2. Победа на последних минутах. Видео голов
Команды встретились в матче 20-го тура чемпионата Португалии
3 февраля в матче 20-го тура чемпионата Португалии «Морейренсе» принимал у себя на поле «Брагу».
Уже на 4-й минуте Гильерме вывел хозяев поля вперед.
Для игроков «Браги» это было неожиданно и команда весь первый тайм пыталась прийти в себя.
Во втором тайме Жоау Моутиньо сравнял счет на 66-й минуте.
Все решилось в добавленное арбитром время. На 90+4-й минуте Рикардо Орта успел первым сыграть на добивание в штрафной площадки хозяев поля - 1:2.
«Морейренсе» после 20-го тура расположилось на 11-й позиции. У «Браги четвертая позиция и 2 очка отставания от „Порту“.
Чемпионат Португалии. 20-й тур. 3 февраля
Морейренсе – Брага – 1:2
Голы: Гильерме, 4, – Моутиньо, 66, Орта, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
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