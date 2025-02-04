ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдало в аренду игрока, которого покупали за 45 млн евро

26-летний французский центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси стал игроком «Астон Виллы».

Игрок присоединился к «львам» на правах аренды.

Дисаси начинал свою профессиональную карьеру в команде «Париж», которая выступала во французской Лиге 2. В 2016 году перешел в «Реймс», с которым выиграл Лигу 2 и дебютировал в элитном дивизионе страны.

В 2020 году перешел в «Монако», а 4 августа 2023-го Акселя Дисаси приобрел «Челси» за 45 миллионов евро.

Но стабильно стать игроком основы Акселю Дисаси не удалось.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» арендовала Марко Асенсио у ПСЖ.