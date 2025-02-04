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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдало в аренду игрока, которого покупали за 45 млн евро
Англия
04 февраля 2025, 05:19 | Обновлено 04 февраля 2025, 05:29
131
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдало в аренду игрока, которого покупали за 45 млн евро

Астон Вилла сообщила о переходе Акселя Дисаси

04 февраля 2025, 05:19 | Обновлено 04 февраля 2025, 05:29
131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдало в аренду игрока, которого покупали за 45 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дісасі

26-летний французский центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси стал игроком «Астон Виллы».

Игрок присоединился к «львам» на правах аренды.

Дисаси начинал свою профессиональную карьеру в команде «Париж», которая выступала во французской Лиге 2. В 2016 году перешел в «Реймс», с которым выиграл Лигу 2 и дебютировал в элитном дивизионе страны.

В 2020 году перешел в «Монако», а 4 августа 2023-го Акселя Дисаси приобрел «Челси» за 45 миллионов евро.

Но стабильно стать игроком основы Акселю Дисаси не удалось.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» арендовала Марко Асенсио у ПСЖ.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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