Италия04 февраля 2025, 05:02 | Обновлено 04 февраля 2025, 05:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала французского полузащитника из РБ Зальцбурга
Люка Гурна-Дуат стал одноклубником Артема Довбика
04 февраля 2025, 05:02 | Обновлено 04 февраля 2025, 05:15
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21-летний французский полузащитник «РБ Зальцбурга» Люка Гурна-Дуат будет выступать за «Рому».
Игрок присоединится к серии А на правах аренды до конца сезона.
Гурна-Дуат будет выступать под 27-м номером.
Полузащитник начинал свою карьеру во французском «Сент-Этьене». В 2022 году был приобретен австрийским «РБ Зальцбургом».
Люка Гурна-Дуат стал одноклубником украинского форварда Артема Довбика.
Ранее римская «Рома» вырвала ничью в матче 24-го тура Серии А против «Наполи».
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