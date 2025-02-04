ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала французского полузащитника из РБ Зальцбурга

21-летний французский полузащитник «РБ Зальцбурга» Люка Гурна-Дуат будет выступать за «Рому».

Игрок присоединится к серии А на правах аренды до конца сезона.

Гурна-Дуат будет выступать под 27-м номером.

Полузащитник начинал свою карьеру во французском «Сент-Этьене». В 2022 году был приобретен австрийским «РБ Зальцбургом».

Люка Гурна-Дуат стал одноклубником украинского форварда Артема Довбика.

Ранее римская «Рома» вырвала ничью в матче 24-го тура Серии А против «Наполи».