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Италия
04 февраля 2025, 05:02 | Обновлено 04 февраля 2025, 05:15
77
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала французского полузащитника из РБ Зальцбурга

Люка Гурна-Дуат стал одноклубником Артема Довбика

04 февраля 2025, 05:02 | Обновлено 04 февраля 2025, 05:15
77
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала французского полузащитника из РБ Зальцбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Гурна-Дуат

21-летний французский полузащитник «РБ Зальцбурга» Люка Гурна-Дуат будет выступать за «Рому».

Игрок присоединится к серии А на правах аренды до конца сезона.

Гурна-Дуат будет выступать под 27-м номером.

Полузащитник начинал свою карьеру во французском «Сент-Этьене». В 2022 году был приобретен австрийским «РБ Зальцбургом».

Люка Гурна-Дуат стал одноклубником украинского форварда Артема Довбика.

Ранее римская «Рома» вырвала ничью в матче 24-го тура Серии А против «Наполи».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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