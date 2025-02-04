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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм арендовал вундеркинда Баварии
Англия
04 февраля 2025, 05:54 |
641
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм арендовал вундеркинда Баварии

Матис Тель будет играть в Англии до конца сезона

04 февраля 2025, 05:54 |
641
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм арендовал вундеркинда Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матис Тель

19-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель перешел на правах аренды в лондонский «Тоттенхэм».

Также английский клуб будет иметь право выкупа Теля за 50 миллионов евро.

Матис Тель на профессиональном уровне начал играть за французский «Ренн». Дебютировал в возрасте 16 лет и 110 дней, что позволило ему стать самым молодым игроком «Ренна», который выходил на поле в официальных матчах.

В 2022 году был приобретен «Баварией» за 20 миллионов евро.

За немецкую команду Тель сыграл 60 матчей и забил 12 голов.

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Матис Тель Бавария Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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