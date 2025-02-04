Англия04 февраля 2025, 05:54 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм арендовал вундеркинда Баварии
Матис Тель будет играть в Англии до конца сезона
04 февраля 2025, 05:54 |
641
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19-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель перешел на правах аренды в лондонский «Тоттенхэм».
Также английский клуб будет иметь право выкупа Теля за 50 миллионов евро.
Матис Тель на профессиональном уровне начал играть за французский «Ренн». Дебютировал в возрасте 16 лет и 110 дней, что позволило ему стать самым молодым игроком «Ренна», который выходил на поле в официальных матчах.
В 2022 году был приобретен «Баварией» за 20 миллионов евро.
За немецкую команду Тель сыграл 60 матчей и забил 12 голов.
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