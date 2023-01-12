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Англия
12 января 2023, 10:59 | Обновлено 12 января 2023, 11:05
478
0

Руководство для соперников. Ман Сити провел уникальный матч с Саутгемптоном

Команда Пепа Гвардиолы проиграла в четвертьфинале Кубка лиги

12 января 2023, 10:59 | Обновлено 12 января 2023, 11:05
478
0
Руководство для соперников. Ман Сити провел уникальный матч с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 января, в матче 1/4 финала розыгрыша Кубка английской лиги отношения выяснили «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Голы в исполнении Мара и Джепено принесли «святым» победу со счетом 2:0.

Подопечные Пепе Гвардиолы, который, к слову, подтвердил закономерность фиаско своей команды, провели абсолютно беззубый матч – они не нанесли по воротам соперника ни одного удара. Всего игроки «Манчестер Сити» нанесли 7 ударов.

«Саутгемптон», в свою очередь, добился победы при 12-ти ударах, четыре из которых оказались точными.

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Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Пеп Гвардиола
Источник Squawka
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