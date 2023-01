Руководство для соперников. Ман Сити провел уникальный матч с Саутгемптоном

В среду, 11 января, в матче 1/4 финала розыгрыша Кубка английской лиги отношения выяснили «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Голы в исполнении Мара и Джепено принесли «святым» победу со счетом 2:0.

Подопечные Пепе Гвардиолы, который, к слову, подтвердил закономерность фиаско своей команды, провели абсолютно беззубый матч – они не нанесли по воротам соперника ни одного удара. Всего игроки «Манчестер Сити» нанесли 7 ударов.

«Саутгемптон», в свою очередь, добился победы при 12-ти ударах, четыре из которых оказались точными.

