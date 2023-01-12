ГВАРДИОЛА – о поражении от Саутгемптона: «Мы явно не заслужили победу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Саутгемптона»:

«Победила команда, которая была сильнее. «Манчестер Сити» не играл хорошо в начале матча. Бывает много игр, когда вы начинаете не очень хорошо и преодолеваете трудности по ходу, но мы этого не сделали в этом поединке.

Это был плохой вечер, соперник был лучше, поэтому мы должны поздравить его. Если хочешь выигрывать, то это нужно еще заслужить, а мы явно не заслужили победу».

Отметим, что четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» завершился сенсационной победой «святых» со счетом 2:0. Таким образом «горожане» завершили выступление в Кубке, а «Саутгемптон» вышел в полуфинал, где сыграет с «Ньюкаслом».