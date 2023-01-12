В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Игра завершилась сенсационной победой «святых» со счетом 2:0.

Отметим, что звездный норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд остался в резерве команды на этот поединок.

Кубок английской лиги. 1/2 финала, 11 января

Саутгемптон – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28.