Кубок английской лиги
11.01.2023, FT 2 : 0
Англия12 января 2023, 03:09 |
97
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Саутгемптон – Ман Сити – 2:0. Нет Холанда – нет голов. Видеобзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
12 января 2023, 03:09 |
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В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Игра завершилась сенсационной победой «святых» со счетом 2:0.
Отметим, что звездный норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд остался в резерве команды на этот поединок.
Кубок английской лиги. 1/2 финала, 11 января
Саутгемптон – Манчестер Сити – 2:0
Голы: Мара, 23, Дженепо, 28.
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дженепо (Саутгемптон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Мара (Саутгемптон).
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