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Кубок английской лиги
Саутгемптон
11.01.2023, FT 2 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2023, 03:09 |
97
0

Саутгемптон – Ман Сити – 2:0. Нет Холанда – нет голов. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

12 января 2023, 03:09 |
97
0
Саутгемптон – Ман Сити – 2:0. Нет Холанда – нет голов. Видеобзор матча
Twitter

В среду, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Игра завершилась сенсационной победой «святых» со счетом 2:0.

Отметим, что звездный норвежский форвард «горожан» Эрлинг Холанд остался в резерве команды на этот поединок.

Кубок английской лиги. 1/2 финала, 11 января

Саутгемптон – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дженепо (Саутгемптон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Мара (Саутгемптон).
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Источник Sport.ua
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