Ман Сити выбыл из Кубка лиги. Саутгемптон и Ноттингем вышли в полуфинал
Сенсационно завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги
11 января в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сенсационно в гостях проиграл «Саутгемптону» со счетом 0:2.
В другом матче «Ноттингем Форест» по пенальти победил «Вулверхэмптон» (1:1, пен. 4:3).
Таким образом, в полуфиналы Кубка лиги вышли: «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».
Кубок английской лиги
1/2 финала, 11 января
Саутгемптон – Манчестер Сити – 2:0
Голы: Мара, 23, Дженепо, 28.
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Боли, 18 – Хименес, 64.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Соль в ожидании: «Малага» собирается прервать аренду форварда
Юлия Герасимова перешла из «Ролески» Тарнув в румынский «Рапид» Бухарест