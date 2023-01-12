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Кубок английской лиги
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Англия
12 января 2023, 00:15 | Обновлено 12 января 2023, 00:40
183
0

Ман Сити выбыл из Кубка лиги. Саутгемптон и Ноттингем вышли в полуфинал

Сенсационно завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги

12 января 2023, 00:15 | Обновлено 12 января 2023, 00:40
183
0
Ман Сити выбыл из Кубка лиги. Саутгемптон и Ноттингем вышли в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

11 января в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сенсационно в гостях проиграл «Саутгемптону» со счетом 0:2.

В другом матче «Ноттингем Форест» по пенальти победил «Вулверхэмптон» (1:1, пен. 4:3).

Таким образом, в полуфиналы Кубка лиги вышли: «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл».

Кубок английской лиги

1/2 финала, 11 января

Саутгемптон – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Мара, 23, Дженепо, 28.

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Боли, 18 – Хименес, 64.

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Источник Sport.ua
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