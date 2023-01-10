Дубль Рэшфорда. МЮ и Ньюкасл вышли в полуфинал Кубка английской лиги
Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января
10 января в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» со счетом 3:0.
Форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд оформил дубль, также отличился Антони.
В другом матче «Ньюкасл» дома победил «Лестер» (2:0). У «сорок» голы забили Дэн Берн и Жоэлинтон.
Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января: «Саутгемптон» – «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон».
Кубок английской лиги
1/4 финала, 10 января
Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0
Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4
Ньюкасл – Лестер – 2:0
Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72
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