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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
10.01.2023, FT 3 : 0
Чарльтон
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Англия
10 января 2023, 23:59 | Обновлено 11 января 2023, 00:22
198
1

Дубль Рэшфорда. МЮ и Ньюкасл вышли в полуфинал Кубка английской лиги

Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января

10 января 2023, 23:59 | Обновлено 11 января 2023, 00:22
198
1
Дубль Рэшфорда. МЮ и Ньюкасл вышли в полуфинал Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» со счетом 3:0.

Форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд оформил дубль, также отличился Антони.

В другом матче «Ньюкасл» дома победил «Лестер» (2:0). У «сорок» голы забили Дэн Берн и Жоэлинтон.

Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января: «Саутгемптон» – «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон».

Кубок английской лиги

1/4 финала, 10 января

Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0

Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4

Ньюкасл – Лестер – 2:0

Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72

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Источник Sport.ua
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donnerwetter
Финал будет крутым.
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