Дубль Рэшфорда. МЮ и Ньюкасл вышли в полуфинал Кубка английской лиги

10 января в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» со счетом 3:0.

Форвард «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд оформил дубль, также отличился Антони.

В другом матче «Ньюкасл» дома победил «Лестер» (2:0). У «сорок» голы забили Дэн Берн и Жоэлинтон.

Еще два четвертьфинальных матча будут сыграны 11 января: «Саутгемптон» – «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон».

Кубок английской лиги

1/4 финала, 10 января

Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0

Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4

Ньюкасл – Лестер – 2:0

Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72