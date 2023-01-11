Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Лестером». Игра завершилась уверенной победой «сорок» со счетом 2:0.

Кубок английской лиги. 1/4 финала, 10 января

Ньюкасл – Лестер – 2:0

Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72