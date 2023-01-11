Кубок английской лиги
Англия11 января 2023, 03:03 | Обновлено 11 января 2023, 03:04
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Ньюкасл – Лестер – 2:0. Сороки украли сыр у лисиц. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
11 января 2023, 03:03 | Обновлено 11 января 2023, 03:04
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Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Лестером». Игра завершилась уверенной победой «сорок» со счетом 2:0.
Кубок английской лиги. 1/4 финала, 10 января
Ньюкасл – Лестер – 2:0
Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
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