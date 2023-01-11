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Кубок английской лиги
Ньюкасл
10.01.2023, FT 2 : 0
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2023, 03:03 | Обновлено 11 января 2023, 03:04
10
0

Ньюкасл – Лестер – 2:0. Сороки украли сыр у лисиц. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

11 января 2023, 03:03 | Обновлено 11 января 2023, 03:04
10
0
Ньюкасл – Лестер – 2:0. Сороки украли сыр у лисиц. Видео голов и обзор
Twitter

Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Лестером». Игра завершилась уверенной победой «сорок» со счетом 2:0.

Кубок английской лиги. 1/4 финала, 10 января

Ньюкасл – Лестер – 2:0

Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
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Ньюкасл Лестер Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Лестер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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