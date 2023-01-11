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Кубок английской лиги
Саутгемптон
11.01.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Кубок английской лиги
11 января 2023, 01:12 |
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Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Неутолимый трофейный голод Гвардиолы подталкивает команду к новым успехам

11 января 2023, 01:12 |
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Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 января, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мерис» состоится четвертьфинальный матч Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток рефери Питера Бэнкса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Саутгемптон


Четыре сезона ожидания того, что команда под руководством австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля вот-вот выстрелит, канули в лету, и на пятый год сотрудничества с иностранным тренером руководители «Саутгемптона» решились на радикальные изменения на тренерском мостике непосредственно по ходу текущего сезона. И действительно, куда можно падать еще ниже, если «святые» в чемпионате нынче и без того идут на последнем месте? Транзитом через испанца Рубена Селлеса, управление основной командой досталось валлийцу Натану Джонсу, у которого на 50 году жизни весь опыт работы на уровне Премьер-лиге заключается в ассистентской и кратковременной переходной деятельности в «Брайтоне» еще 2013-16 годах.

Однако новый наставник уже влился в атмосферу коллектива и, кажется, его готовы поддержать сверху. Не станут же просто так давать новому главному тренеру сравнительно скромные 20 млн евро на приобретение молодого аргентинца Карлоса Алькараса и автора одного из наиболее эффектных голов чемпионата мира-2022 в Катаре хорватского нападающего Мислава Оршича? При этом, продавать «Саутгемптон» своих исполнителей совершенно не торопится, хотя и времена у команды сейчас достаточно тяжелые. Одно из худших событий этой зимы для «святых» произошло буквально неделю назад – они проиграли ответственный матч против «Ноттингем Форест» (0:1), и теперь именно «лесники» оказались вне зоны вылета, в то время как футболисты Джонса остались ни с чем. При этом, «Саутгемптон» сумел несколькими днями ранее сделать первый шаг в Кубке Англии, достаточно неожиданно обыграв «Кристал Пелес» (2:1), что показывает способность команды бороться за лучшее будущее.

Манчестер Сити


Однако путь текущих аутсайдеров АПЛ, как кажется еще с момента жребия четвертьфинала Кубка лиги, в данном турнире достаточно скоро должен подойти к концу. Очевидно, что хороших вариантов в плане подбора соперников у худшей на данный момент команды чемпионата фактически не могло быть, но получить в качестве оппонентов действующих чемпионов страны – это уже за гранью. К тому же, перед «Сити» в этом сезоне стоит достаточно оптимистичная задача не только в очередной раз попытаться собрать все трофеи в своих руках, но и вернуть себе Кубок лиги после того, как в прошлом году четырехлетнюю гегемонию «горожан» нарушил «Ливерпуль».

Из потенциальных конкурентов в битве за эту награду для команды Хосепа Гвардиолы, «Саутгемптон» является довольно приемлемым оппонентом, так как последний раз «святые» обыгрывали этого представителя Манчестера еще в 2013 году, когда за них еще выступал нынешний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. Болельщики со стажем могут себе представить, насколько давно это было. С другой стороны, «Сити», несмотря на определенные кадровые проблемы в обороне, сейчас находятся в восхитительной форме, так как только редкая английская команда может себе позволить дважды обыграть лондонский «Челси» всего за одну неделю. Благодаря этим результатам команда Гвардиолы сумела продвинуться в розыгрыше Кубка Англии и продолжить погоню за «Арсеналом» в АПЛ, которой, как видится, и будет посвящена большая часть времени до начала матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Ориентировочные составы


«Саутгемптон»: Базуну – Салису, Чалета-Цар, Лианко – Перро, Лавиа, Уорд-Прауз, Уокер-Питерс – А. Армстронг, Эдози – Адамс.

«Манчестер Сити»: Ортега – Аке, Аканжи, Стоунз, Льюис – Гюндоган, Филлипс, де Брюйне – Грилиш, Альварес, Марез.

Не сыграют: Лариос, Белла-Кочап, Волкотт, Ливраменто – Диаш, Менди.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке гости победят с комфортным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчетсер Сити» (-1.5) коэффициентом 1.68 по линии Parimatch.

11 января, среда

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити»
Саутгемптон. «Сент-Мерис». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Питер Бэнкс (Англия)
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch
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Саутгемптон Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Саутгемптон - Манчестер Сити прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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