Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта
Аргентинец продолжит карьеру в столице Франции
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к договоренности с клубом по новому соглашению.
Новый договор чемпиона мира 2022 года будет действовать до 2024 года. В нем будет опция продления еще на один сезон. 35-летний Месси будет зарабатывать 40 млн евро за год.
Ранее наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что клуб ведет переговоры с Месси о новом контракте.
Действующий ныне контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета этого года.
Lionel #Messi is getting closer to extend his contract with #PSG until 2024 (€40M/year) with option for 2025. #transfers #Paris https://t.co/3Xw1gCiqJ3— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2023
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