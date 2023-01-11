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Франция
11 января 2023, 08:38 | Обновлено 11 января 2023, 08:44
676
0

Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта

Аргентинец продолжит карьеру в столице Франции

11 января 2023, 08:38 | Обновлено 11 января 2023, 08:44
676
0
Месси и ПСЖ близки к договоренности. Известны условия нового контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к договоренности с клубом по новому соглашению.

Новый договор чемпиона мира 2022 года будет действовать до 2024 года. В нем будет опция продления еще на один сезон. 35-летний Месси будет зарабатывать 40 млн евро за год.

Ранее наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что клуб ведет переговоры с Месси о новом контракте.

Действующий ныне контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета этого года.

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Источник Николо Скира
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