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Испания
08 января 2025, 22:20 | Обновлено 08 января 2025, 22:42
433
0

ВИДЕО. Супервозвращение. Ямал забил второй мяч Барселоны в Суперкубке

Ламин Ямал удвоил преимущество каталонцев в матче с «Атлетиком»

08 января 2025, 22:20 | Обновлено 08 января 2025, 22:42
433
0
ВИДЕО. Супервозвращение. Ямал забил второй мяч Барселоны в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.

Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

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На 52-й минуте матч вингер каталонского клуба Ямал удвоил преимущество своей команды точным ударом. 2:0 в пользу каталонцев. Это первый матч Ламина после травмы.

❗️ ВИДЕО. Супервозвращение. Ямал забил второй мяч Барселоны в Суперкубке

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Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Атлетик - Барселона Ламин Ямал
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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