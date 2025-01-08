ВИДЕО. Супервозвращение. Ямал забил второй мяч Барселоны в Суперкубке
Ламин Ямал удвоил преимущество каталонцев в матче с «Атлетиком»
В среду, 8 января, проходит матч полуфинала Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао.
Игру принимает стадион Король Абдалла Спорт Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
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На 52-й минуте матч вингер каталонского клуба Ямал удвоил преимущество своей команды точным ударом. 2:0 в пользу каталонцев. Это первый матч Ламина после травмы.
❗️ ВИДЕО. Супервозвращение. Ямал забил второй мяч Барселоны в Суперкубке
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