Трансфер на финальной стадии. Рональд Араухо близок к переходу в Ювентус

Именитый центрбек «Барселоны» Рональд Араухо очень близок к переходу в «Ювентус», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, уругваец согласился перейти в туринский клуб, а руководство «Барселоны» готово отпустить центрбека. Каталонцы хотят отдать игрока в аренду, рассматривается вариант с опцией обязательного выкупа, который активируется в конце нынешнего сезона.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 55 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл за «Барселону» во всех турнирах 1 матч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось зарегистрировать Дани Ольмо.