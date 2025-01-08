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  4. Трансфер на финальной стадии. Рональд Араухо близок к переходу в Ювентус
Италия
08 января 2025, 22:07 |
106
0

Трансфер на финальной стадии. Рональд Араухо близок к переходу в Ювентус

Звездный уругваец согласился перейти в Турин

08 января 2025, 22:07 |
106
0
Трансфер на финальной стадии. Рональд Араухо близок к переходу в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Именитый центрбек «Барселоны» Рональд Араухо очень близок к переходу в «Ювентус», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, уругваец согласился перейти в туринский клуб, а руководство «Барселоны» готово отпустить центрбека. Каталонцы хотят отдать игрока в аренду, рассматривается вариант с опцией обязательного выкупа, который активируется в конце нынешнего сезона.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 55 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл за «Барселону» во всех турнирах 1 матч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» удалось зарегистрировать Дани Ольмо.

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Рональд Араухо Барселона Ювентус трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: El Gol Digital
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