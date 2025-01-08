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  4. Реал нацелился на игрока сборной Бразилии. Надо отдать 60 миллионов евро 
Испания
08 января 2025, 22:19 |
1448
1

Реал нацелился на игрока сборной Бразилии. Надо отдать 60 миллионов евро 

Мадридцы изучают возможность трансфера Эдерсона из «Аталанты»

08 января 2025, 22:19 |
1448
1
Реал нацелился на игрока сборной Бразилии. Надо отдать 60 миллионов евро 
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту. Трансфер «сливочные» планируют на лето 2025 года.

По информации Football Espana, основным приоритетом «сливочных» на усиление полузащиты является испанский полузащитник клуба «Реал» Сосьедад Мартин Субименди. Однако, «сливочные» рассматривают и альтернативные варианты. Мадридцы заинтересовались 25-летним полузащитником «Аталанты» и сборной Бразилии Эдерсоном. «Аталанта» хочет получить за своего лидера 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит подписание главного фаворита на Золотой мяч. Это будет бесплатно.

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Мартин Субименди Эдерсон дос Сантос Аталанта трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Football Espana
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Дыряво с пердя🤣
Зачем так много платить☝️можно шляппарен очку из впопулярной дыр очки в раз десять дешевле купить
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