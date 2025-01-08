Реал нацелился на игрока сборной Бразилии. Надо отдать 60 миллионов евро 

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту. Трансфер «сливочные» планируют на лето 2025 года.

По информации Football Espana, основным приоритетом «сливочных» на усиление полузащиты является испанский полузащитник клуба «Реал» Сосьедад Мартин Субименди. Однако, «сливочные» рассматривают и альтернативные варианты. Мадридцы заинтересовались 25-летним полузащитником «Аталанты» и сборной Бразилии Эдерсоном. «Аталанта» хочет получить за своего лидера 60 миллионов евро.

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