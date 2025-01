Бавария хочет продлить контракт с многолетним лидером, но есть нюанс

Руководство мюнхенской «Баварии» стремится продолжить сотрудничество с многолетним лидером клуба – немецким полузащитником Томасом Мюллером.

Как пишет авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, ключевым условием для пролонгации соглашения является снижение зарплаты Мюллера и готовность немца подписать контракт до 2026-го.

В этом сезоне 35-летний игрок провел 867 минут в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern are considering offering Thomas #Müller a new contract until 2026.



A key condition is that the 35-y/o legend would need to agree to a salary reduction and be willing to extend his contract.



Bayern do not yet have 100% certainty regarding Müller’s… pic.twitter.com/nm4xq1R4os