Бавария хочет продлить контракт с многолетним лидером, но есть нюанс
Томас Мюллер может остаться в Мюнхене еще на некоторое время
Руководство мюнхенской «Баварии» стремится продолжить сотрудничество с многолетним лидером клуба – немецким полузащитником Томасом Мюллером.
Как пишет авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, ключевым условием для пролонгации соглашения является снижение зарплаты Мюллера и готовность немца подписать контракт до 2026-го.
В этом сезоне 35-летний игрок провел 867 минут в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером.
🚨🔴 EXCL | FC Bayern are considering offering Thomas #Müller a new contract until 2026.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 8, 2025
A key condition is that the 35-y/o legend would need to agree to a salary reduction and be willing to extend his contract.
Bayern do not yet have 100% certainty regarding Müller’s… pic.twitter.com/nm4xq1R4os
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