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  4. Бавария хочет продлить контракт с многолетним лидером, но есть нюанс
Германия
08 января 2025, 22:11 |
221
0

Бавария хочет продлить контракт с многолетним лидером, но есть нюанс

Томас Мюллер может остаться в Мюнхене еще на некоторое время

08 января 2025, 22:11 |
221
0
Бавария хочет продлить контракт с многолетним лидером, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Руководство мюнхенской «Баварии» стремится продолжить сотрудничество с многолетним лидером клуба – немецким полузащитником Томасом Мюллером.

Как пишет авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, ключевым условием для пролонгации соглашения является снижение зарплаты Мюллера и готовность немца подписать контракт до 2026-го.

В этом сезоне 35-летний игрок провел 867 минут в 22 матчах, оформив четыре гола и отдав три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Мануэлем Нойером.

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Томас Мюллер Бавария продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу Флориан Плеттенберг
Олег Вахоцкий Источник: Флориан Плеттенберг
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