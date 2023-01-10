Тренер ПСЖ: «Новый контракт Месси? Переговоры продолжаются»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, как идет работа над продлением контракта Лионеля Месси:

«Переговоры продолжаются, руководство обсуждает с Месси новый контракт. Больше я ничего не знаю. Я вижу, что Лео очень счастлив в Париже. Теперь мы увидим, как он относится к проекту клуба».

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. На прошлой неделе уже сообщалось о том, что Месси в шаге от продления контракта с «ПСЖ».