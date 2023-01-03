Месси в шаге от продления контракта с ПСЖ

Лионель Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Текущий контракт заканчивается в июне 2023 года.

О продлении контракта могут объявить уже на этой неделе, после того, как Месси вернется в Париж после отпуска.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 14 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.