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Франция
03 января 2023, 13:34 | Обновлено 03 января 2023, 13:35
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0

Месси в шаге от продления контракта с ПСЖ

Аргентинец останется в клубе еще на год

03 января 2023, 13:34 | Обновлено 03 января 2023, 13:35
355
0
Месси в шаге от продления контракта с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Текущий контракт заканчивается в июне 2023 года.

О продлении контракта могут объявить уже на этой неделе, после того, как Месси вернется в Париж после отпуска.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 14 ассистов в 19 матчах во всех турнирах.

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Лионель Месси ПСЖ продление контракта
Источник Marca
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