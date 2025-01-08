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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал голкипера Ланса за 15 млн евро
Франция
08 января 2025, 17:25 |
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал голкипера Ланса за 15 млн евро

Брис Самба считается одним из лучших голкиперов Лиги 1

08 января 2025, 17:25 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал голкипера Ланса за 15 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний Брис Самба, один из лучших вратарей французской Лиги 1, покидает «Ланс» и переходит в «Ренн».

Соглашение с новым клубом рассчитано до 2029 года.

Согласно информации известного спортивного журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро, что является значительной инвестицией со стороны «Ренна», который отныне надеется на усиление своей обороны.

В текущем сезоне Лиги 1 Брис Самба провел 15 матчей за «Ланс», демонстрируя отличную форму и стабильность. Он оставил свои ворота сухими в 8 матчах.

Ранее сообщалось, что «Жирона» заявит украинского голкипера на вторую часть Ла лиги.

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Брис Самба Ренн Ланс Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1
Олександр Сільченко Источник: Instagram
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