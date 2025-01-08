Вместо ЛАСКа. В Европе появился новый претендент на Яшари

Остравский «Баник» интересуется косоварским вингером черкасского ЛНЗ Мухарремом Яшари, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, чешский клуб претендует на подписание 26-летнего футболиста украинского клуба. А вот возможный трансфер в ЛАСК, о котором сообщалось ранее, с большой долей вероятности не состоится.

В текущем сезоне Яшари провел 18 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что вратарь ЛНЗ может перебраться в польский клуб.