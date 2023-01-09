Грэм Поттер – своеобразный Джеймс Бонд. В Англии шутят про наставника Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер стал героем мема в Британии.

Поттера назвали «агентом 007». Аргументация проста:

0 победа в 2023 году

0 трофеев

7 поражений в 9 матчах

Вчера, 8 января, «Челси» вылетел с Кубка Англии. В АПЛ у команды также дело складываются далеко не наилучшим образом: команда занимает 10 место после 17 туров, имея в своем активе всего 25 очков.

Прозвище «агент 007» дали Джеймсу Бонду – главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, Бонд в фильмах является агентом МИ-6.