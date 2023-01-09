Грэм Поттер – своеобразный Джеймс Бонд. В Англии шутят про наставника Челси
Английский спецаилист теперь «агент 007»
Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер стал героем мема в Британии.
Поттера назвали «агентом 007». Аргументация проста:
- 0 победа в 2023 году
- 0 трофеев
- 7 поражений в 9 матчах
Вчера, 8 января, «Челси» вылетел с Кубка Англии. В АПЛ у команды также дело складываются далеко не наилучшим образом: команда занимает 10 место после 17 туров, имея в своем активе всего 25 очков.
Прозвище «агент 007» дали Джеймсу Бонду – главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, Бонд в фильмах является агентом МИ-6.
Ladies and gentlemen, I present to you our new 007.— Troll Football (@TrollFootball) January 8, 2023
- 0 wins in 2023
- 0 trophies
- 7 losses in 9 games pic.twitter.com/WVh5hCD0mO
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