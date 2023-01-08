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Англия
08 января 2023, 21:51 |
729
0

Во всем виновата россия. В Челси нашли причастного к неудачам команды

Оригинальный мем с долей правды

08 января 2023, 21:51 |
729
0
Во всем виновата россия. В Челси нашли причастного к неудачам команды
Twitter. Грэм Поттер

В воскресенье, 8 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».

Из-за этого поражения «Челси» вылетел с Кубка. В АПЛ у команды также дело складываются далеко не наилучшим образом: команда занимает 10 место после 17 туров, имея в своем активе всего 25 очков. У «аристократов» семь поражений в последних 9 матчах.

Один из британских твиттер-аккаунтов нашел виновных в неудачах «Челси» – россию. Дело в том, что с 2003 по 2022 год президентом «синих» был российский олигарх Роман Абрамович. За эти годы клуб выиграл 21 трофей, среди которых две Лиги чемпионов, в том числе и победа в ЛС в сезоне 2020/21.

После начала полномасштабной войны россии против Украины на Абрамовича были наложены санкции, из-за которых он был вынужден продать клуб. Новым владельцем стал американском бизнесмен Тодд Боэли. Как видим, пока что он явно неудачно справляется с ролью президента клуба.

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Источник Twitter
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