В воскресенье, 8 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».

Из-за этого поражения «Челси» вылетел с Кубка. В АПЛ у команды также дело складываются далеко не наилучшим образом: команда занимает 10 место после 17 туров, имея в своем активе всего 25 очков. У «аристократов» семь поражений в последних 9 матчах.

Один из британских твиттер-аккаунтов нашел виновных в неудачах «Челси» – россию. Дело в том, что с 2003 по 2022 год президентом «синих» был российский олигарх Роман Абрамович. За эти годы клуб выиграл 21 трофей, среди которых две Лиги чемпионов, в том числе и победа в ЛС в сезоне 2020/21.

После начала полномасштабной войны россии против Украины на Абрамовича были наложены санкции, из-за которых он был вынужден продать клуб. Новым владельцем стал американском бизнесмен Тодд Боэли. Как видим, пока что он явно неудачно справляется с ролью президента клуба.