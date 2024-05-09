Определен победитель Кубка Украины среди аматоров
Николаев из Львовской области выиграл трофей у Штурма из Иванкова
8 мая состоялся ответный матч финала Кубка Украины среди аматоров 2023/2024 между ФК «Николаев» из Львовщины и «Штурмом» из Киевщины.
Обе команды впервые пробились в финал Кубка Украины среди любителей. Первая игра на поле «Штурма» завершилась ничьей 2:2, ответный матч на стадионе «Николаева» – со счетом 1:1.
Благодаря большему количеству голов на выезде представители Львовщины одержали победу в финале и получили свой первый Кубок Украины среди аматоров.
Оба финалиста стали участниками следующего розыгрыша Кубка Украины.
Кубок Украины среди аматоров. Финал
Первый матч, 1 мая
Штурм (Иванков, Киевская обл.) – ФК Николаев (Львовская обл.) – 2:2 (1:1)
Голы: Брыженко, 6, Шевчук, 57 – Коваль, 16 (пен), Цюпка, 65.
Второй матч, 8 мая
ФК Николаев (Львовская обл.) – Штурм (Иванков, Киевская обл.) – 1:1 (0:0)
Голы: Цюпка, 88 – Хруль, 90+5.
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