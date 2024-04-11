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11 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:16
268
0

Определены команды-финалисты Кубка Украины среди аматоров

В финальном матче встретятся Штурм (Иванков) и Николаев (Львовская обл.)

11 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:16
268
0
Определены команды-финалисты Кубка Украины среди аматоров
УАФ / ФК Штурм Иванков

Определены участники финала Кубка Украины среди аматоров сезона 2023/24.

В финальном матче встретятся команды «Штурм» (Иванков, Киевская обл.) и ФК «Николаев» (Львовская обл.).

В двухматчевых полуфинальных противостояниях представители Киевщины одолели «Олимпию» из Савинцев в Полтавской области (1:1, 2:0).

Команда из Львовщины выбила «Blago-Юность» из Верхней Ивано-Франковской области (0:1, 2:0).

Таким образом, в решающем противостоянии сойдутся «Штурм» Иванков и ФК «Николаев».

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Кубок Украины по футболу среди аматоров Штурм Иванков Николаев (Львовская обл) Олимпия Савинцы
Источник Sport.ua
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