Лига конференций11 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:16
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Определены команды-финалисты Кубка Украины среди аматоров
В финальном матче встретятся Штурм (Иванков) и Николаев (Львовская обл.)
11 апреля 2024, 22:59 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:16
268
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Определены участники финала Кубка Украины среди аматоров сезона 2023/24.
В финальном матче встретятся команды «Штурм» (Иванков, Киевская обл.) и ФК «Николаев» (Львовская обл.).
В двухматчевых полуфинальных противостояниях представители Киевщины одолели «Олимпию» из Савинцев в Полтавской области (1:1, 2:0).
Команда из Львовщины выбила «Blago-Юность» из Верхней Ивано-Франковской области (0:1, 2:0).
Таким образом, в решающем противостоянии сойдутся «Штурм» Иванков и ФК «Николаев».
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