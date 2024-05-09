Жена Лунина эмоционально поздравила Андрея с выходом в финал Лиги чемпионов

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол. Страж ворот «Реала» совершил в этом матче четыре сейва.

После матча жена украинского вратаря Анастасия поздравила его с выходом в финал ЛЧ и пожелала занять место в старте в матче против «Боруссии Д».

«Я так горжусь тобой. Ты ждал своего шанса 5 лет, дополнительно тренируясь после каждой тренировки, по выходным и по праздникам. Ты пожертвовал временем, которое мог бы провести со своей семьей. Ты совершенствовался поминутно, чтобы не разочаровывать свою команду, чтобы быть стеной для нее. Это твой заслуженный финал. Я думаю, что твоя мечта сбудется, ты сыграешь в этом финале и выиграешь этот трофей со своей командой, для мадридцев и для своего сына», – написала Анастасия в социальной сети Intagram.

Ранее стало известно, что Андрей Лунин подписал контракт с Adidas.