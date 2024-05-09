Стало известно, когда вернется в игру основной опорник Полесья

Хавбек Борис Крушинский отсутствовал в последних матчах «Полесья» из-за травмы – внутреннего повреждения кости приводной мышцы.

Основной опорник «волков» уже приступил к тренировкам, но полностью восстановиться до воскресного матча 28-го тура против «Кривбасса», скорее всего, не успеет.

Возвращение травмированного футболиста «Полесья» ожидается в игре 29-го тура УПЛ с «Металлистом 1925», которая пройдет 19 мая.

В текущем чемпионате Крушинский сыграл 19 матчей и забил 1 гол, а также в его активе – 4 поединка Кубка Украины.