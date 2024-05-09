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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 22:17 | Обновлено 09 мая 2024, 22:29
283
0

Стало известно, когда вернется в игру основной опорник Полесья

Ожидается участие Бориса Крушинского в матче 29-го тура 19 мая

09 мая 2024, 22:17 | Обновлено 09 мая 2024, 22:29
283
0
Стало известно, когда вернется в игру основной опорник Полесья
ФК Полесье Житомир. Борис Крушинский

Хавбек Борис Крушинский отсутствовал в последних матчах «Полесья» из-за травмы – внутреннего повреждения кости приводной мышцы.

Основной опорник «волков» уже приступил к тренировкам, но полностью восстановиться до воскресного матча 28-го тура против «Кривбасса», скорее всего, не успеет.

Возвращение травмированного футболиста «Полесья» ожидается в игре 29-го тура УПЛ с «Металлистом 1925», которая пройдет 19 мая.

В текущем чемпионате Крушинский сыграл 19 матчей и забил 1 гол, а также в его активе – 4 поединка Кубка Украины.

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Полесье Житомир Борис Крушинский травма ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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