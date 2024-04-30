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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 12:03 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:15
291
0

Венесуэлец Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей

В то же время еще восстанавливается Борис Крушинский

30 апреля 2024, 12:03 | Обновлено 30 апреля 2024, 12:15
291
0
Венесуэлец Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей
ФК Полесье. Луифер Эрнандес

Во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между «Полесьем» и «Ворсклой» в составе полищуков отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Как стало известно Sport.ua, у обоих - мышечное повреждение. Но если Крушинскому для восстановления еще понадобится неделя и он не сможет помочь своей команде в следующем матче – с «Зарей», который состоится 5 мая, то легионер уже завтра собирается тренироваться в общей группе и должен успеть подготовиться к противостоянию с луганчанами.

Сейчас «Полесье» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 42 очка.

Ранее автор победного гола «Полесья» в ворота «Ворсклы» полузащитник Александр Назаренко в разговоре с Sport.ua рассказал, что помогло житомирянам отпраздновать успех.

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Источник: У Карпат будет солидный трансферный бюджет в УПЛ
Полесье Житомир Заря Луганск травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Луифер Эрнандес Борис Крушинский
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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