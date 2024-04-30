Венесуэлец Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей

Во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между «Полесьем» и «Ворсклой» в составе полищуков отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Как стало известно Sport.ua, у обоих - мышечное повреждение. Но если Крушинскому для восстановления еще понадобится неделя и он не сможет помочь своей команде в следующем матче – с «Зарей», который состоится 5 мая, то легионер уже завтра собирается тренироваться в общей группе и должен успеть подготовиться к противостоянию с луганчанами.

Сейчас «Полесье» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 42 очка.

Ранее автор победного гола «Полесья» в ворота «Ворсклы» полузащитник Александр Назаренко в разговоре с Sport.ua рассказал, что помогло житомирянам отпраздновать успех.