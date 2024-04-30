Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАЗАРЕНКО: «Без победы над Ворсклой о еврокубках можно было забыть»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:11
81
0

НАЗАРЕНКО: «Без победы над Ворсклой о еврокубках можно было забыть»

Полузащитник «Полесья» рассказал о своем голе в ворота полтавчан

30 апреля 2024, 00:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 01:11
81
0
НАЗАРЕНКО: «Без победы над Ворсклой о еврокубках можно было забыть»
ФК Полесье. Александр Назаренко

26-й тур УПЛ завершился поединком в Житомире, где «Полесье» вырвало победу у полтавской «Ворсклы» со счетом 1:0.

Автор победного гола полузащитник Александр Назаренко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло «Полесью» отпраздновать успех:

– Этот поединок напоминал наш недавний матч 24-го тура с «Колосом». Тогда также соперничество шло на встречных курсах, голевые моменты поочередно возникали у обеих ворот, однако под занавес нам повезло больше. То же можно сказать и о противостоянии с полтавской командой.

– Но, как говорится, везет сильнейшим. После провала в предыдущем туре с Динамо на этот раз игроки «Полесья» продемонстрировали, что умеют держать удар, проявив характер.

– Мы в Киеве сыграли неудачно. Но прекрасно понимали, что если бы потерпели второе поражение подряд, то о еврокубках можно было бы забыть. Вот почему настрой был максимальным.

– Теперь давай вспомним эпизод, когда тебе удалось стать автором победного гола.

– Наша очередная атака захлебнулась, но у меня было ощущение, что не нужно оставлять владений гостей, что они потеряют мяч. Так и вышло. Мой одноклубник Эмиль Мустафаев удачно сыграл в отборе, сразу отпасовал, и мне оставалось лишь поразить цель. Где-то реабилитировался за тот момент, когда не сумел точно пробить головой.

– После матча наставник «Полесья» Сергей Шищенко сказал, что это, скорее, была ничейная игра.

– Знаете, анализ поединка еще впереди, и я не буду столь категоричен. Главное, что «Полесье» победило и продолжает погоню за еврокубковой путевкой.

По теме:
ХИК пытался приобрести вратаря Ворсклы
Юрий КОВАЛЬ: «Заря не удовлетворена своим местом в УПЛ»
Леонид БУРЯК: «Фоменко был достоин звания капитана команды»
Александр Назаренко Полесье Житомир инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Полесье - Ворскла
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Футбол | 29 апреля 2024, 03:23 4
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира

По версии FourFourTwo, лучшим кипером является Алиссон из Ливерпуля

Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола
Футбол | 29 апреля 2024, 23:59 5
Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола
Источник: Анатолия Демьяненко не пускают в Дом футбола

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности

Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Бокс | 29.04.2024, 09:25
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29.04.2024, 09:38
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Футбол | 30.04.2024, 00:11
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
29.04.2024, 19:30 18
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет второй матч на турнире
28.04.2024, 09:32
Хоккей
Джадд Трамп уверенно вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру
Джадд Трамп уверенно вышел в четвертьфинал ЧМ по снукеру
28.04.2024, 17:15
Снукер
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем