НАЗАРЕНКО: «Без победы над Ворсклой о еврокубках можно было забыть»

26-й тур УПЛ завершился поединком в Житомире, где «Полесье» вырвало победу у полтавской «Ворсклы» со счетом 1:0.

Автор победного гола полузащитник Александр Назаренко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло «Полесью» отпраздновать успех:

– Этот поединок напоминал наш недавний матч 24-го тура с «Колосом». Тогда также соперничество шло на встречных курсах, голевые моменты поочередно возникали у обеих ворот, однако под занавес нам повезло больше. То же можно сказать и о противостоянии с полтавской командой.

– Но, как говорится, везет сильнейшим. После провала в предыдущем туре с Динамо на этот раз игроки «Полесья» продемонстрировали, что умеют держать удар, проявив характер.

– Мы в Киеве сыграли неудачно. Но прекрасно понимали, что если бы потерпели второе поражение подряд, то о еврокубках можно было бы забыть. Вот почему настрой был максимальным.

– Теперь давай вспомним эпизод, когда тебе удалось стать автором победного гола.

– Наша очередная атака захлебнулась, но у меня было ощущение, что не нужно оставлять владений гостей, что они потеряют мяч. Так и вышло. Мой одноклубник Эмиль Мустафаев удачно сыграл в отборе, сразу отпасовал, и мне оставалось лишь поразить цель. Где-то реабилитировался за тот момент, когда не сумел точно пробить головой.

– После матча наставник «Полесья» Сергей Шищенко сказал, что это, скорее, была ничейная игра.

– Знаете, анализ поединка еще впереди, и я не буду столь категоричен. Главное, что «Полесье» победило и продолжает погоню за еврокубковой путевкой.