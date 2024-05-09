Лучший вратарь ЧМ-2022 может стать одноклубником Мудрика в Челси

Лондонский «Чесли» планирует приобрести вратаря в следующее трансферное окно.

По информации talkSPORT, лондонский клуб заинтересован в трансфере аргентинского вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Отмечается, что главным инициатором трансфера Мартинеса является наставник «Челси» Маурисио Почеттино. Трансферная стоимость лучшего вратаря чемпионата мира 2022 оценивается в 28 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел за «Астон Виллу» во всех турнирах 45 матчей, пропустил 56 голов и 15 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря Андрея Лунина хочет купить лондонский «Челси».