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  4. Лучший вратарь ЧМ-2022 может стать одноклубником Мудрика в Челси
Англия
09 мая 2024, 22:20 |
117
0

Лучший вратарь ЧМ-2022 может стать одноклубником Мудрика в Челси

Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу»

09 мая 2024, 22:20 |
117
0
Лучший вратарь ЧМ-2022 может стать одноклубником Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Лондонский «Чесли» планирует приобрести вратаря в следующее трансферное окно.

По информации talkSPORT, лондонский клуб заинтересован в трансфере аргентинского вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Отмечается, что главным инициатором трансфера Мартинеса является наставник «Челси» Маурисио Почеттино. Трансферная стоимость лучшего вратаря чемпионата мира 2022 оценивается в 28 миллионов евро.

В этом сезоне Мартинес провел за «Астон Виллу» во всех турнирах 45 матчей, пропустил 56 голов и 15 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря Андрея Лунина хочет купить лондонский «Челси».

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Эмилиано Мартинес Маурисио Почеттино Челси Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: talkSPORT
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