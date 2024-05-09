Аль-Наср с голом Роналду вырвал победу в матче-триллере саудовской лиги

Сегодня, 9 мая, состоялся матч 31 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором сыграли клубы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Наср». Гости выиграли со счетом 3:2.

На 15-й минуте очередной гол за «Аль-Наср» забил легендарный португальский голеадор Криштиану Роналду. Этот гол стал 33-м для португальца в 28 матчах сезона. Победный гол в матче забил Марцело Брозович на 90+1 минуте.

В других матчах игрового два «Аль-Рияд» и «Аль-Таавун» голов не забивали, а «Аль-Фейха» и «Аль-Фатех» сыграли 2:2.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 31-й тур.

Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 2:3

Голы: Аль-Хабиб, 60, Годвин, 70 – Брозович, 7, 90+1, Роналду, 15.

Аль-Рияд – Аль-Таавун – 0:0

Аль-Фейха – Аль-Фатех – 2:2