Аль-Наср с голом Роналду вырвал победу в матче-триллере саудовской лиги
Криштиану забил очередной гол в чемпионате Саудовской Аравии по футболу
Сегодня, 9 мая, состоялся матч 31 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором сыграли клубы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Наср». Гости выиграли со счетом 3:2.
На 15-й минуте очередной гол за «Аль-Наср» забил легендарный португальский голеадор Криштиану Роналду. Этот гол стал 33-м для португальца в 28 матчах сезона. Победный гол в матче забил Марцело Брозович на 90+1 минуте.
В других матчах игрового два «Аль-Рияд» и «Аль-Таавун» голов не забивали, а «Аль-Фейха» и «Аль-Фатех» сыграли 2:2.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 31-й тур.
Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 2:3
Голы: Аль-Хабиб, 60, Годвин, 70 – Брозович, 7, 90+1, Роналду, 15.
Аль-Рияд – Аль-Таавун – 0:0
Аль-Фейха – Аль-Фатех – 2:2
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|30
|28
|2
|0
|91 - 19
|86
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|31
|25
|2
|4
|93 - 37
|77
|3
|Аль-Ахли Джидда
|30
|16
|7
|7
|59 - 33
|55
|4
|Аль-Таавун
|31
|14
|10
|7
|48 - 34
|52
|5
|Аль-Иттихад
|30
|15
|5
|10
|56 - 43
|50
|6
|Аль-Фейха
|31
|11
|9
|11
|42 - 49
|42
|7
|Аль-Фатех
|31
|11
|9
|11
|52 - 48
|42
|8
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|11
|8
|11
|41 - 36
|41
|9
|Аль-Иттифак
|30
|10
|11
|9
|36 - 32
|41
|10
|Дамак
|30
|10
|8
|12
|41 - 39
|38
|11
|Аль-Халидж
|30
|9
|9
|12
|32 - 40
|36
|12
|Аль-Вахда Мекка
|30
|9
|5
|16
|41 - 55
|32
|13
|Аль-Раед
|30
|8
|7
|15
|38 - 47
|31
|14
|Аль-Рияд
|31
|7
|9
|15
|28 - 53
|30
|15
|Аль-Ахдуд
|31
|8
|4
|19
|29 - 50
|28
|16
|Абха
|30
|8
|4
|18
|34 - 79
|28
|17
|Аль-Таи
|30
|7
|6
|17
|29 - 57
|27
|18
|Аль-Хазм
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
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