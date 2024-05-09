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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
09.05.2024 21:00 – FT 2 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
09 мая 2024, 23:12 |
351
0

Аль-Наср с голом Роналду вырвал победу в матче-триллере саудовской лиги

Криштиану забил очередной гол в чемпионате Саудовской Аравии по футболу

09 мая 2024, 23:12 |
351
0
Аль-Наср с голом Роналду вырвал победу в матче-триллере саудовской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 9 мая, состоялся матч 31 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором сыграли клубы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Наср». Гости выиграли со счетом 3:2.

На 15-й минуте очередной гол за «Аль-Наср» забил легендарный португальский голеадор Криштиану Роналду. Этот гол стал 33-м для португальца в 28 матчах сезона. Победный гол в матче забил Марцело Брозович на 90+1 минуте.

В других матчах игрового два «Аль-Рияд» и «Аль-Таавун» голов не забивали, а «Аль-Фейха» и «Аль-Фатех» сыграли 2:2.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 31-й тур.

Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 2:3
Голы: Аль-Хабиб, 60, Годвин, 70 – Брозович, 7, 90+1, Роналду, 15.

Аль-Рияд – Аль-Таавун – 0:0
Аль-Фейха – Аль-Фатех – 2:2

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 30 28 2 0 91 - 19 86
2 Аль-Наср Эр-Рияд 31 25 2 4 93 - 37 77
3 Аль-Ахли Джидда 30 16 7 7 59 - 33 55
4 Аль-Таавун 31 14 10 7 48 - 34 52
5 Аль-Иттихад 30 15 5 10 56 - 43 50
6 Аль-Фейха 31 11 9 11 42 - 49 42
7 Аль-Фатех 31 11 9 11 52 - 48 42
8 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 11 8 11 41 - 36 41
9 Аль-Иттифак 30 10 11 9 36 - 32 41
10 Дамак 30 10 8 12 41 - 39 38
11 Аль-Халидж 30 9 9 12 32 - 40 36
12 Аль-Вахда Мекка 30 9 5 16 41 - 55 32
13 Аль-Раед 30 8 7 15 38 - 47 31
14 Аль-Рияд 31 7 9 15 28 - 53 30
15 Аль-Ахдуд 31 8 4 19 29 - 50 28
16 Абха 30 8 4 18 34 - 79 28
17 Аль-Таи 30 7 6 17 29 - 57 27
18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20
Полная таблица
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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