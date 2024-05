ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?

Сегодня, 9 мая, проходит матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором играют клубы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Наср». После первого тайма «Аль-Наср» побеждает 2:0.

На 15-й минуте очередной гол за «Аль-Наср» забил легендарный португальский голеадор Криштиану Роналду.

Этот гол стал 33-м для португальца в 28 матчах текущего сезона. В активе Роналду также 10 результативных передач.

В последнем поединке Роналду оформил хет-трик.

ВИДЕО. Роналду снова забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?

CRISTIANO RONALDO GOAL !!!!!



THE GREATEST THERE IS, THE GREATEST THERE WAS, THE GREATEST THERE WILL EVER BE



pic.twitter.com/GdeHMiyInw