ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?
Португалец забил в ворота клуба «Аль-Ахдуд»
Сегодня, 9 мая, проходит матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором играют клубы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Наср». После первого тайма «Аль-Наср» побеждает 2:0.
На 15-й минуте очередной гол за «Аль-Наср» забил легендарный португальский голеадор Криштиану Роналду.
Этот гол стал 33-м для португальца в 28 матчах текущего сезона. В активе Роналду также 10 результативных передач.
В последнем поединке Роналду оформил хет-трик.
ВИДЕО. Роналду снова забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?
CRISTIANO RONALDO GOAL !!!!!— Janty (@CFC_Janty) May 9, 2024
THE GREATEST THERE IS, THE GREATEST THERE WAS, THE GREATEST THERE WILL EVER BE
pic.twitter.com/GdeHMiyInw
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