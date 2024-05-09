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  4. ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?
Саудовская Аравия
09 мая 2024, 21:57 |
376
0

ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?

Португалец забил в ворота клуба «Аль-Ахдуд»

09 мая 2024, 21:57 |
376
0
ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 9 мая, проходит матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором играют клубы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Наср». После первого тайма «Аль-Наср» побеждает 2:0.

На 15-й минуте очередной гол за «Аль-Наср» забил легендарный португальский голеадор Криштиану Роналду.

Этот гол стал 33-м для португальца в 28 матчах текущего сезона. В активе Роналду также 10 результативных передач.

В последнем поединке Роналду оформил хет-трик.

ВИДЕО. Роналду снова забил за Аль-Наср. Сколько у КриРо результативных действий?

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Криштиану Роналду Аль-Ахдуд Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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