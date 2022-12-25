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  4. Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»
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25 декабря 2022, 01:55 |
112
0

Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»

Украинский специалист коротко прокомментировал ничейный результат своей команды

25 декабря 2022, 01:55 |
112
0
Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров коротко прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче 12-го тура чемпионата ОАЭ по футболу с «Аль-Васл»:

«О судейских ошибках лучше не говорить.

Спасибо игрокам за старания, а всем болельщикам – за поддержку».

Отметим, что матч между «Аль-Айном» и «Аль-Васл» завершился со счетом 1:1. Украинский вингер Андрей Ярмоленко появился на поле на 72-й минуте игры, но на итог встречи никак не повлиял.

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Сергей Ребров Аль-Айн Аль-Васл чемпионат ОАЭ по футболу
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