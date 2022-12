Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров коротко прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче 12-го тура чемпионата ОАЭ по футболу с «Аль-Васл»:

«О судейских ошибках лучше не говорить.

Спасибо игрокам за старания, а всем болельщикам – за поддержку».

Отметим, что матч между «Аль-Айном» и «Аль-Васл» завершился со счетом 1:1. Украинский вингер Андрей Ярмоленко появился на поле на 72-й минуте игры, но на итог встречи никак не повлиял.

I'd rather not talk about the referee mistakes!



Rebrov: Thanks to the players for their efforts and thanks to all @alainfcae fans for the support today#alainclub pic.twitter.com/hceBeVgSOL