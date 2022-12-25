Ребров – про ничью Аль-Айна в ОАЭ: «О судейских ошибках лучше не говорить»
Украинский специалист коротко прокомментировал ничейный результат своей команды
Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров коротко прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче 12-го тура чемпионата ОАЭ по футболу с «Аль-Васл»:
«О судейских ошибках лучше не говорить.
Спасибо игрокам за старания, а всем болельщикам – за поддержку».
Отметим, что матч между «Аль-Айном» и «Аль-Васл» завершился со счетом 1:1. Украинский вингер Андрей Ярмоленко появился на поле на 72-й минуте игры, но на итог встречи никак не повлиял.
I'd rather not talk about the referee mistakes!— Al Ain FC (@alainfcae_en) December 24, 2022
Rebrov: Thanks to the players for their efforts and thanks to all @alainfcae fans for the support today#alainclub pic.twitter.com/hceBeVgSOL
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