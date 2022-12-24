Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом
Другие новости
24 декабря 2022, 19:48 |
612
0

Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом

Третья подряд ничья команды Сергея Реброва в чемпионате

24 декабря 2022, 19:48 |
612
0
Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом
ФК Аль-Айн

24 декабря на «Тахнун Бин Мохамед» состоялся матч 12-го тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» встречался с «Аль-Васлом».

Действующий чемпион Объединенных Арабских Эмиратов вышел вперед уже на девятой минуте, но гости сравняли счет еще до перерыва. Больше голов в этом матче забито не было.

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 72 минуте, но не смог помочь своей команде завоевать три очка.

После 12 сыгранных матчей команда Сергея Реброва с 19 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Это третья подряд ничья для «Аль-Айна».

Чемпионат ОАЭ. 12-й тур

«Аль-Айн» – «Аль-Васл» – 1:1
Лаба (9) – Лима (33)

По теме:
Эвертон - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч
Лестер - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч
Газиантеп - Бешикташ. Прогноз и анонс на матч
прогнозы Сергей Ребров Аль-Васл Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»
Футбол | 24 декабря 2022, 18:47 2
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хорватия могла обыграть Аргентину, выйти в финал ЧМ»

Сборная Хорватии провела второй кряду невероятный чемпионат мира

ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира
Футбол | 23 декабря 2022, 23:35 1
ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира
ФОТО. Ди Мария сделал огромное тату с Кубком мира

Вингер отмечает победу на чемпионате мира

Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Футбол | 24.12.2022, 15:27
Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Анатолий ТРУБИН: «Не хотел бы вести себя так, как вратарь Аргентины»
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Другие виды | 24.12.2022, 06:05
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Война | 24.12.2022, 05:40
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал большую сумму на восстановление села в Киевской области
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dd22ff33
Ну все, Серёг... Пора домой.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
Рикки ХАТТОН: «Если у кого-то и есть шанс победить Фьюри, то у Усика»
23.12.2022, 10:17
Бокс
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
22.12.2022, 18:03 11
Футбол
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
22.12.2022, 22:38 5
Футбол
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
23.12.2022, 12:36 22
Футбол
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
24.12.2022, 13:04 15
Война
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
22.12.2022, 17:17 1
Биатлон
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 20
Футбол
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
22.12.2022, 22:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности