Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом

24 декабря на «Тахнун Бин Мохамед» состоялся матч 12-го тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» встречался с «Аль-Васлом».



Действующий чемпион Объединенных Арабских Эмиратов вышел вперед уже на девятой минуте, но гости сравняли счет еще до перерыва. Больше голов в этом матче забито не было.



Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 72 минуте, но не смог помочь своей команде завоевать три очка.



После 12 сыгранных матчей команда Сергея Реброва с 19 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Это третья подряд ничья для «Аль-Айна».

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Чемпионат ОАЭ. 12-й тур



«Аль-Айн» – «Аль-Васл» – 1:1

Лаба (9) – Лима (33)

نهاية المباراة والنتيجة العين 1 والوصل 1 #نادي_العين pic.twitter.com/Em0MydoGzF — نادي العين (@alainfcae) December 24, 2022