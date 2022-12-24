Ярмоленко не помог. Аль-Айн расписал мировую с Аль-Васлом
Третья подряд ничья команды Сергея Реброва в чемпионате
24 декабря на «Тахнун Бин Мохамед» состоялся матч 12-го тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» встречался с «Аль-Васлом».
Действующий чемпион Объединенных Арабских Эмиратов вышел вперед уже на девятой минуте, но гости сравняли счет еще до перерыва. Больше голов в этом матче забито не было.
Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 72 минуте, но не смог помочь своей команде завоевать три очка.
После 12 сыгранных матчей команда Сергея Реброва с 19 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Это третья подряд ничья для «Аль-Айна».
Чемпионат ОАЭ. 12-й тур
«Аль-Айн» – «Аль-Васл» – 1:1
Лаба (9) – Лима (33)
نهاية المباراة والنتيجة العين 1 والوصل 1 #نادي_العين pic.twitter.com/Em0MydoGzF— نادي العين (@alainfcae) December 24, 2022
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