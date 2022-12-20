Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боевая ничья и гол Ярмоленко. Аль-Айн Реброва потерял очки в чемпионате ОАЭ
Другие новости
20 декабря 2022, 19:57 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:13
887
0

Боевая ничья и гол Ярмоленко. Аль-Айн Реброва потерял очки в чемпионате ОАЭ

Команда украинского специалиста поделила очки с «Баниясом»

20 декабря 2022, 19:57 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:13
887
0
Боевая ничья и гол Ярмоленко. Аль-Айн Реброва потерял очки в чемпионате ОАЭ
ФК Аль-Айн

Команда украинского специалиста Сергея Реброва «Аль-Айн» сыграла в ничью с «Баниясом» в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу.

Счет в игре открыл вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко на 28-й минуте. Правда, уже спустя 8 минут «Аль-Айн» проигрывал со счетом 1:2. Тем не менее, вначале второго тайма подопечным Реброва удалось заработать пенальти и на 54-й минуте игры Коджо Лаба сравнял счет, реализовав 11-метровый.

После 11 туров «Аль-Айн» располагается на 7 месте в таблице чемпионата ОАЭ по футболу, имея в своем активе 18 очков. У лидера чемпионата «Аль-Ахли» Дубай – 25 пунктов.

Чемпионат ОАЭ по футболу. 11-й тур

«Аль-Айн» – «Банияс» – 2:2

Голы: Ярмоленко, 28, Лаба, 54 (пен.) – Хименез, 31, Моубарик, 36 (автогол)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Сергей РЕБРОВ: «На себе почувствовал, что такое ракетные обстрелы Киева»
Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года
Футбол | 20 декабря 2022, 16:45 6
Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года
Маразм крепчает. Инфантино хочет проводить чемпионат мира каждые 3 года

Президенту ФИФА «очень понравилось» проводить Мундиаль в период европейской зимы

ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
Баскетбол | 20 декабря 2022, 13:20 4
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк

Кирия Шредер также работает и ринг-герл

Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Футбол | 19.12.2022, 22:13
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Ситуация в Динамо: предложений по игрокам нет, идут переговоры с Цыганковым
Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022
Футбол | 19.12.2022, 22:30
Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022
Бэйл и три поляка. Сборная худших игроков ЧМ-2022
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Футбол | 20.12.2022, 20:45
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
19.12.2022, 22:49 5
Бокс
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
ВИДЕО. Жара на трибунах. Аргентинка оголила грудь во время празднования
19.12.2022, 11:59 2
Футбол
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
Это мог быть только он. Назван лучший игрок ЧМ-2022
18.12.2022, 20:30 31
Футбол
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
18.12.2022, 16:50 2
Война
Что задумали? Диктаторы путин и лукашенко встретились в Минске
Что задумали? Диктаторы путин и лукашенко встретились в Минске
19.12.2022, 21:10 3
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.12.2022, 02:00
Биатлон
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
18.12.2022, 18:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности