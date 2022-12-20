Боевая ничья и гол Ярмоленко. Аль-Айн Реброва потерял очки в чемпионате ОАЭ

Команда украинского специалиста Сергея Реброва «Аль-Айн» сыграла в ничью с «Баниясом» в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу.

Счет в игре открыл вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко на 28-й минуте. Правда, уже спустя 8 минут «Аль-Айн» проигрывал со счетом 1:2. Тем не менее, вначале второго тайма подопечным Реброва удалось заработать пенальти и на 54-й минуте игры Коджо Лаба сравнял счет, реализовав 11-метровый.

После 11 туров «Аль-Айн» располагается на 7 месте в таблице чемпионата ОАЭ по футболу, имея в своем активе 18 очков. У лидера чемпионата «Аль-Ахли» Дубай – 25 пунктов.

Чемпионат ОАЭ по футболу. 11-й тур

«Аль-Айн» – «Банияс» – 2:2

Голы: Ярмоленко, 28, Лаба, 54 (пен.) – Хименез, 31, Моубарик, 36 (автогол)