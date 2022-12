ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ

Во вторник, 20 декабря, проходит матч 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между «Аль-Айном» и «Баниясом».

На 28-й минуте вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко отличился за команду Сергея Реброва. После ошибки в обороне «Банияса» марокканец Суфияне Рахими отдал голевой пас на украинца, который вовремя нашел пространство для того, чтоб завершить атаку. Отметим, что это первый гол Андрея с октября.

Правда, после этого «Аль-Айн» пропустил уже дважды: вначале на 31-й минуте, а затем еще спустя 5 минут был забит автогол.

К 50-й минуте «Аль-Айн» проигрывает со счетом 1:2.

Yarmolenko breaks a long goal drought as he taps into an empty net for Al Ain this afternoon v Bani Yas ⚽️🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/YJWDKmO1fN