ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Украинец отличился впервые за 2 месяца
Во вторник, 20 декабря, проходит матч 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между «Аль-Айном» и «Баниясом».
На 28-й минуте вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко отличился за команду Сергея Реброва. После ошибки в обороне «Банияса» марокканец Суфияне Рахими отдал голевой пас на украинца, который вовремя нашел пространство для того, чтоб завершить атаку. Отметим, что это первый гол Андрея с октября.
Правда, после этого «Аль-Айн» пропустил уже дважды: вначале на 31-й минуте, а затем еще спустя 5 минут был забит автогол.
К 50-й минуте «Аль-Айн» проигрывает со счетом 1:2.
Yarmolenko breaks a long goal drought as he taps into an empty net for Al Ain this afternoon v Bani Yas ⚽️🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/YJWDKmO1fN— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 20, 2022
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