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20 декабря 2022, 18:50 | Обновлено 20 декабря 2022, 19:08
1524
1

ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ

Украинец отличился впервые за 2 месяца

20 декабря 2022, 18:50 | Обновлено 20 декабря 2022, 19:08
1524
1
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Во вторник, 20 декабря, проходит матч 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между «Аль-Айном» и «Баниясом».

На 28-й минуте вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко отличился за команду Сергея Реброва. После ошибки в обороне «Банияса» марокканец Суфияне Рахими отдал голевой пас на украинца, который вовремя нашел пространство для того, чтоб завершить атаку. Отметим, что это первый гол Андрея с октября.

Правда, после этого «Аль-Айн» пропустил уже дважды: вначале на 31-й минуте, а затем еще спустя 5 минут был забит автогол.

К 50-й минуте «Аль-Айн» проигрывает со счетом 1:2.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
там 9 номер молодец
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