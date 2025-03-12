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Лига наций
12 марта 2025, 18:58 | Обновлено 12 марта 2025, 19:25
930
2

Легенда сборной Украины вместе с другими игроками отправился в Испанию

Андрей Ярмоленко и другие игроки УПЛ отправились на тренировочный сбор

12 марта 2025, 18:58 | Обновлено 12 марта 2025, 19:25
930
2
Легенда сборной Украины вместе с другими игроками отправился в Испанию
УАФ. Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский

Национальная сборная Украины по футболу уже в марте проведет два матча Лиги Наций против Бельгии за право играть в Дивизионе А.

Футболисты из украинского чемпионата отправились в Испанию, где сине-желтые будут готовиться к первому матчу против Бельгии. В течение 12-16 марта с главной командой будут тренироваться десять футболистов молодежки.

После 16 марта они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, сбор которой запланирован на период с 17-го по 25 марта в Турции.

Украина сыграет с Бельгией 20 и 23 марта. Ранее стала известна заявка украинцев на это противостояние, туда попал и легендарный вингер сине-желтых Андрей Ярмоленко.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Xvalenok03
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