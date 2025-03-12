Легенда сборной Украины вместе с другими игроками отправился в Испанию

Национальная сборная Украины по футболу уже в марте проведет два матча Лиги Наций против Бельгии за право играть в Дивизионе А.

Футболисты из украинского чемпионата отправились в Испанию, где сине-желтые будут готовиться к первому матчу против Бельгии. В течение 12-16 марта с главной командой будут тренироваться десять футболистов молодежки.

После 16 марта они продолжат подготовку в молодежной сборной Украины, сбор которой запланирован на период с 17-го по 25 марта в Турции.

Украина сыграет с Бельгией 20 и 23 марта. Ранее стала известна заявка украинцев на это противостояние, туда попал и легендарный вингер сине-желтых Андрей Ярмоленко.