Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре стал историей. Триумфатором турнира оказалась сборная Аргентины, которая в третий раз добыла титул сильнейшей футбольной команды планеты. Однако не только игроки бело-голубых могут занести себе в актив соревнование в Катаре. Сразу несколько футболистов сумели во весь голос заявить о себе, хотя ранее степень их таланта, вероятно, в определенной степени недооценивалась. Сейчас, уже после ЧМ-2022, на героев катарского мундиаля начнется настоящая трансферная охота, тем более учитывая тот факт, что в топ-чемпионатах Европы окно переходов откроется уже менее чем через две недели…

Кто же будет наиболее лакомым кусочком на январском трансферном рынке из числа героев ЧМ-2022?

Энцо Фернандес

Возраст: 21 год

Гражданство: Аргентина

Клуб: Бенфика

На ЧМ-2022: 7 матчей, 1 гол, 1 ассист

Оценочная трансферная стоимость: 35 млн евро



Getty Images/Global Images Ukraine

Карьера Энцо Фернандеса напоминает стремительное восхождение на один из пиков горного хребта. Воспитанник Ривер Плейта только в минувшем году стал ключевой фигурой в своей родной команде, что позволило Фернандесу не только стать чемпионом Аргентины, но и летом нынешнего года за 18 миллионов евро перебраться в Европу. Новым пунктом назначения в карьере хавбека стала Бенфика, где Энцо с ходу прописался в стартовом составе.

В сборной Аргентины Фернандес дебютировал лишь 24 сентября нынешнего года, а менее чем через три месяца выиграл с бело-голубыми титул чемпиона мира, причем сыграл в этом успехе южноамериканской команды одну из определяющих ролей, поучаствовав в каждом из семи матчей и записав на свой счет по одному забитому мячу и результативной передаче. Неудивительно, что по ходу ЧМ-2022 лидер аргентинской сборной Лионель Месси назвал молодого партнера по команде «выдающимся игроком», а организаторы признали Энцо Фернандеса лучшим молодым футболистом катарского мундиаля.

Помимо молодого возраста Фернандес может похвастаться тем, что способен успешно закрыть сразу несколько позиций в полузащите, причем на каждой из них он задает темп игре, активно используя свои прогрессивные передачи, заставляющие защитников соперника впадать в ступор. Не исключено, что португальской Бенфике придется расстаться с Энцо уже через полгода после покупки – уж больно великолепен оказался хавбек в Катаре, из-за чего интерес к нему однозначно будет крайне высок. Например, тому же Ливерпулю футболист профайла Фернандеса в настоящий момент был бы невероятно полезен, а потому неудивительно, что слухи вовсю отправляют аргентинца на Энфилд в обмен на 120 миллионов евро. Да-да, красные готовы активировать клаусулу Энцо, с которым предварительно провели переговоры по условиям личного контракта, и якобы достигли полнейшего консенсуса. Так что сделка может произойти в очень скором времени…

Йошко Гвардиол

Возраст: 20 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: Лейпциг

На ЧМ-2022: 7 матчей, 1 гол

Оценочная трансферная стоимость: 60 млн евро



Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии загребского Динамо в национальной сборной Хорватии дебютировал летом минувшего года, а вскоре перешел в Лейпциг за 18,8 миллионов евро. Казалось, что немецкий клуб достаточно рискует, подписывая молодого центрального защитника из отнюдь не топовой хорватской лиги, однако Йошко за короткое время доказал, что стоит гораздо дороже, и что руководители Лейпцига в очередной раз осуществили невероятно выгодную инвестицию, которая в будущем поможет им заработать гораздо больше.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Хорватии заняла третье место, а Йошко Гвардиол сыграл во всех семи поединках Шашечных, причем от свистка до свистка, включая два кряду изматывающих 120-минутных противостояния с Японией и Бразилией в 1/8 и 1/4 финала, соответственно, выиграть которые европейской команде удалось лишь в серии пенальти. Впрочем, работа Гвардиола на турнире сводилась больше к оборонительной составляющей, и здесь Йошко оказался великолепен. Молодой центрбек стал лидером ЧМ-2022 по числу единоборств в обороне (68) и перехватов мяча (50). Кроме того, он оказался на 13-й строчке на мундиале по числу заблокированных ударов (4). Дополняют картину успешных выступлений Гвардиола в Катаре еще два показателя – хорват стал вторым на турнире по общему числу выполненных передач (514), а также занял вторую строчку по количеству пасов с продвижением (70).

Безусловно, что и до старта ЧМ-2022 в Европе многие специалисты понимали, что Гвардиола ждет яркое будущее, но выступлением в Катаре Йошко окончательно убедил всех, в том числе и скептиков, что готов к играм на топ-уровне и за топ-команду прямо сейчас, в свои 20 лет. Лейпциг наверняка будет не прочь в январе рассмотреть возможность продажи Йошко, который находится на пике славы, тем более, что если верить СМИ, за хорвата 100 миллионов евро предлагает Манчестер Сити, 95 миллионов евро готов заплатить Челси, а на 90 миллионов евро не прочь расщедриться Манчестер Юнайтед. А ведь пишут и про интерес со стороны Реала, чье руководство также способно предложить приятную сумму с множеством нулей своим коллегам из Лейпцига, причем уже в самое ближайшее время…

Софьян Амрабат

Возраст: 26 лет

Гражданство: Марокко

Клуб: Фиорентина

На ЧМ-2022: 7 матчей

Оценочная трансферная стоимость: 10 млн евро



Getty Images/Global Images Ukraine

До чемпионата мира в Катаре карьера Софьяна Амрабата развивалась довольно неплохо, но уж не настолько ярко, как она может полететь вверх после мундиаля. Играющий на позиции опорного полузащитника футболист, родился и вырос в Нидерландах, и в какой-то момент начал выступать за юношескую сборную этой страны, но затем передумал и сделал выбор в пользу своей этнической родины, за главную команду которой и дебютировал в марте 2017 года. На тот момент Амрабат играл за Фейенорд, откуда подался в Бельгию в ряды Брюгге, с которым добыл чемпионский титул, а вскоре был продан в Верону за 3,6 миллиона евро. Но в Серии А Софьян очень быстро пошел на повышение, когда его позвала к себе Фиорентина, не пожалевшая на трансфер почти 20 миллионов евро.

Впрочем, Фиорентина Фиорентиной, но про Амрабата никогда всерьез не говорили в аспекте потенциального перехода в один из европейских топ-клубов. Все изменилось после ЧМ-2022 в Катаре, где Софьян наряду с Гвардиолом стал лучшим по числу участий в единоборствах в обороне (68), а по ходу турнира набрала популярности шутка, говорящая о том, что Земля на 30% покрыта сушей, а остальные ее 70% занимает Софьян Амрабат. Все из-за феноменальной работоспособности и стремления биться практически за каждый мяч. Интересно, что марокканский опорник стал третьим на ЧМ-2022 по количеству совершенных фолов (14), но получил лишь одну желтую карточку, что лишний раз свидетельствует о его прекрасном понимании футбола и тонкой грани, отделяющей нарушение правил, сопровождающееся лишь свистком арбитра от фола, за который обязательно следуют дисциплинарные санкции.

Less than 30% of earth is covered by land, the other 70% is covered by Sofyan Amrabat 🌍🇲🇦 pic.twitter.com/XCyQPLkxsq — ESPN FC (@ESPNFC) December 12, 2022

Поговаривают, что уверенная и качественная игра Амрабата в Катаре привлекла к хавбеку Фиорентины внимание из английской Премьер-лиги, но на 20 миллионов евро, которые готов выложить за Софьяна Брайтон, Фиалки вряд ли согласятся. Да и это не имеет ни малейшего смысла, когда слухи приписывают интерес к 26-летнему марокканцу Барселоне, с которой Фиорентина хочет получить за своего игрока 40 миллионов евро. Если таких денег итальянцам не дадут, то и спешить с продажей Амрабата как минимум до лета 2023-го никто не будет. А зачем? Об успехах марокканца и его сборной в Катаре будут говорить еще довольно долго, а ключевые инвестиции на трансферном рынке Европы все равно делаются в летнюю кампанию.

Доминик Ливакович

Возраст: 27 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: Динамо Загреб

На ЧМ-2022: 7 матчей, 7 пропущенных мячей, 2 поединка на ноль

Оценочная трансферная стоимость: 8,5 млн евро



Getty Images/Global Images Ukraine

Доминик Ливакович начинал играть в футбол в хорватском Задаре, прежде чем в 2015 году за скромные 625 тысяч евро перешел в загребское Динамо. С тех пор он успел выиграть пять чемпионских титулов в Хорватии, а также завоевал два Кубка Хорватии, что позволило Доминику сперва попасть в национальную сборную, а со временем прочно застолбить за собой место голкипера № 1 своей страны.

Впрочем, на европейском уровне Ливакович не считался каким-то суперталантливым вратарем, а потому его успех на ЧМ-2022 можно смело называть сенсационным. Благодаря мастерству своего голкипера сборная Хорватии не только сумела выиграть две серии пенальти в плей-офф мундиаля против Японии и Бразилии, но и пропустила только 7 мячей, хотя могла – намного больше… Дело в том, что по воротам Ливаковича соперники нанесли 31 удар – это больше, чем по владениям любого другого вратаря на ЧМ-2022. На счету Доминика оказалось 24 сейва, а это второй показатель на турнире после поляка Войцеха Щенсны, выполнившего 25 сейвов.

Контракт Ливаковича с загребским Динамо рассчитан до конца следующего сезона, и вполне объяснимо, что сам вратарь, равно как и его клуб, были бы не прочь оценить другие варианты продолжения карьеры для футболиста. Доминик откровенно засиделся на одном месте, а Динамо сейчас может рассчитывать на хорошие отступные за одного из героев катарского мундиаля. Судачат, что услугами Ливаковича всерьез заинтересовалась Бавария, которая из-за травмы Нойера во второй части сезона может ощутить серьезные проблемы со стабильностью на последнем рубеже. Однако не стоит исключать и других вариантов, особенно учитывая активную работу агентов хорватского стража ворот, для которых именно сейчас наступает золотой шанс выгодно трудоустроить своего клиента.

Аззедин Унаи

Возраст: 22 года

Гражданство: Марокко

Клуб: Анже

На ЧМ-2022: 7 матчей

Оценочная трансферная стоимость: 3,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко выдала историческое для африканских команд достижение на чемпионатах мира, добравшись до полуфинала. И пускай Атласские львы уступили сперва Франции, а затем и Хорватии в поединке за третье место, в их рядах засветилось немало интересных игроков, некоторые из которых уже в ближайшее время наверняка получат существенное повышение в карьере.

Наряду с уже упоминавшимся Софьяном Амрабатом, среднюю линию сборной Марокко в Катаре цементировал и 22-летний уроженец Касабланки Аззедин Унаи. Он в 2018 году переехал из Африки в стан французского Страсбура, а летом 2021-го за нераскрытую, но наверняка отнюдь небольшую сумму, стал игроком Анже. В стане этого коллектива Унаи быстро удалось стать одним из ключевых футболистов, вследствие чего в начале текущего года хавбек получил приглашение, а впоследствии и дебютировал за национальную сборную Марокко. Перед стартом ЧМ-2022 на счету Аззедина было всего лишь 10 матчей в стане Атласских львов, и о нем мало кто знал за пределами Франции и родины. Но качественная игра в Катаре позволила Унаи стать одним из главных открытий турнира. Например, после того, как марокканцы выбили в 1/8 финала сборную Испании, главный тренер последней Луис Энрике на пресс-конференции заявил: «Боже мой, откуда взялся этот ребенок? Извините, я не могу вспомнить его имя. Он действительно может играть в хороший футбол. Он очень меня удивил».

Наверняка имя Аззедина Унаи запомнит теперь не только Луис Энрике, но и другие известные футбольные личности, в том числе и те, которые принимают решения на трансферном рынке. Если доверять британским СМИ, то готовность подписать марокканского хавбека уже в январе изъявляют Лестер, Вест Хэм и Вулверхэпмтон, к которым могут присоединится и более топовые коллективы, особенно если им не удастся решить свои амбициозные кадровые задачи. Интересно и то, что в Анже прекрасно понимают, насколько востребован сейчас на рынке качественный игрок на позиции Унаи. Благодаря этому французский клуб взвинтил запросную стоимость на марокканца до 45 миллионов евро, и ожидается, что она точно не будет выполнять роль отпугивающего фактора…