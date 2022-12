Лакомые кусочки трансферного рынка. 5 футболистов, сверкнувших на ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 в Катаре стал историей. Триумфатором турнира оказалась сборная Аргентины, которая в третий раз добыла титул сильнейшей футбольной команды планеты. Однако не только игроки бело-голубых могут занести себе в актив соревнование в Катаре. Сразу несколько футболистов сумели во весь голос заявить о себе, хотя ранее степень их таланта, вероятно, в определенной степени недооценивалась. Сейчас, уже после ЧМ-2022, на героев катарского мундиаля начнется настоящая трансферная охота, тем более учитывая тот факт, что в топ-чемпионатах Европы окно переходов откроется уже менее чем через две недели…

Кто же будет наиболее лакомым кусочком на январском трансферном рынке из числа героев ЧМ-2022?

Возраст: 21 год

Гражданство: Аргентина

Клуб: Бенфика

На ЧМ-2022: 7 матчей, 1 гол, 1 ассист

Оценочная трансферная стоимость: 35 млн евро



Карьера Энцо Фернандеса напоминает стремительное восхождение на один из пиков горного хребта. Воспитанник Ривер Плейта только в минувшем году стал ключевой фигурой в своей родной команде, что позволило Фернандесу не только стать чемпионом Аргентины, но и летом нынешнего года за 18 миллионов евро перебраться в Европу. Новым пунктом назначения в карьере хавбека стала Бенфика, где Энцо с ходу прописался в стартовом составе.

В сборной Аргентины Фернандес дебютировал лишь 24 сентября нынешнего года, а менее чем через три месяца выиграл с бело-голубыми титул чемпиона мира, причем сыграл в этом успехе южноамериканской команды одну из определяющих ролей, поучаствовав в каждом из семи матчей и записав на свой счет по одному забитому мячу и результативной передаче. Неудивительно, что по ходу ЧМ-2022 лидер аргентинской сборной Лионель Месси назвал молодого партнера по команде «выдающимся игроком», а организаторы признали Энцо Фернандеса лучшим молодым футболистом катарского мундиаля.

Помимо молодого возраста Фернандес может похвастаться тем, что способен успешно закрыть сразу несколько позиций в полузащите, причем на каждой из них он задает темп игре, активно используя свои прогрессивные передачи, заставляющие защитников соперника впадать в ступор. Не исключено, что португальской Бенфике придется расстаться с Энцо уже через полгода после покупки – уж больно великолепен оказался хавбек в Катаре, из-за чего интерес к нему однозначно будет крайне высок. Например, тому же Ливерпулю футболист профайла Фернандеса в настоящий момент был бы невероятно полезен, а потому неудивительно, что слухи вовсю отправляют аргентинца на Энфилд в обмен на 120 миллионов евро. Да-да, красные готовы активировать клаусулу Энцо, с которым предварительно провели переговоры по условиям личного контракта, и якобы достигли полнейшего консенсуса. Так что сделка может произойти в очень скором времени…

Возраст: 20 лет

Гражданство: Хорватия

Клуб: Лейпциг

На ЧМ-2022: 7 матчей, 1 гол

Оценочная трансферная стоимость: 60 млн евро



Воспитанник академии загребского Динамо в национальной сборной Хорватии дебютировал летом минувшего года, а вскоре перешел в Лейпциг за 18,8 миллионов евро. Казалось, что немецкий клуб достаточно рискует, подписывая молодого центрального защитника из отнюдь не топовой хорватской лиги, однако Йошко за короткое время доказал, что стоит гораздо дороже, и что руководители Лейпцига в очередной раз осуществили невероятно выгодную инвестицию, которая в будущем поможет им заработать гораздо больше.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Хорватии заняла третье место, а Йошко Гвардиол сыграл во всех семи поединках Шашечных, причем от свистка до свистка, включая два кряду изматывающих 120-минутных противостояния с Японией и Бразилией в 1/8 и 1/4 финала, соответственно, выиграть которые европейской команде удалось лишь в серии пенальти. Впрочем, работа Гвардиола на турнире сводилась больше к оборонительной составляющей, и здесь Йошко оказался великолепен. Молодой центрбек стал лидером ЧМ-2022 по числу единоборств в обороне (68) и перехватов мяча (50). Кроме того, он оказался на 13-й строчке на мундиале по числу заблокированных ударов (4). Дополняют картину успешных выступлений Гвардиола в Катаре еще два показателя – хорват стал вторым на турнире по общему числу выполненных передач (514), а также занял вторую строчку по количеству пасов с продвижением (70).

Безусловно, что и до старта ЧМ-2022 в Европе многие специалисты понимали, что Гвардиола ждет яркое будущее, но выступлением в Катаре Йошко окончательно убедил всех, в том числе и скептиков, что готов к играм на топ-уровне и за топ-команду прямо сейчас, в свои 20 лет. Лейпциг наверняка будет не прочь в январе рассмотреть возможность продажи Йошко, который находится на пике славы, тем более, что если верить СМИ, за хорвата 100 миллионов евро предлагает Манчестер Сити, 95 миллионов евро готов заплатить Челси, а на 90 миллионов евро не прочь расщедриться Манчестер Юнайтед. А ведь пишут и про интерес со стороны Реала, чье руководство также способно предложить приятную сумму с множеством нулей своим коллегам из Лейпцига, причем уже в самое ближайшее время…

Возраст: 26 лет

Гражданство: Марокко

Клуб: Фиорентина

На ЧМ-2022: 7 матчей

Оценочная трансферная стоимость: 10 млн евро



До чемпионата мира в Катаре карьера Софьяна Амрабата развивалась довольно неплохо, но уж не настолько ярко, как она может полететь вверх после мундиаля. Играющий на позиции опорного полузащитника футболист, родился и вырос в Нидерландах, и в какой-то момент начал выступать за юношескую сборную этой страны, но затем передумал и сделал выбор в пользу своей этнической родины, за главную команду которой и дебютировал в марте 2017 года. На тот момент Амрабат играл за Фейенорд, откуда подался в Бельгию в ряды Брюгге, с которым добыл чемпионский титул, а вскоре был продан в Верону за 3,6 миллиона евро. Но в Серии А Софьян очень быстро пошел на повышение, когда его позвала к себе Фиорентина, не пожалевшая на трансфер почти 20 миллионов евро.

Впрочем, Фиорентина Фиорентиной, но про Амрабата никогда всерьез не говорили в аспекте потенциального перехода в один из европейских топ-клубов. Все изменилось после ЧМ-2022 в Катаре, где Софьян наряду с Гвардиолом стал лучшим по числу участий в единоборствах в обороне (68), а по ходу турнира набрала популярности шутка, говорящая о том, что Земля на 30% покрыта сушей, а остальные ее 70% занимает Софьян Амрабат. Все из-за феноменальной работоспособности и стремления биться практически за каждый мяч. Интересно, что марокканский опорник стал третьим на ЧМ-2022 по количеству совершенных фолов (14), но получил лишь одну желтую карточку, что лишний раз свидетельствует о его прекрасном понимании футбола и тонкой грани, отделяющей нарушение правил, сопровождающееся лишь свистком арбитра от фола, за который обязательно следуют дисциплинарные санкции.

