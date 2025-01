Гвардиол – защитник с наибольшим количеством голов в текущем розыгрыше АПЛ

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:1). Голами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Забитый мяч в ворота Челси стал для Гвардиола пятым в этом розыгрыше английского чемпионата – наибольшее количество среди защитников Премьер-лиги (Чалоба, Габриэл, Гехи и Аит-Нури имеют по три гола). Также Йошко является третьим игроком «горожан» по количеству голов после Холанда и Фодена в этой кампании АПЛ.

Хорватский защитник провел 22 матча в текущем розыгрыше лиги. «Манчестер Сити» располагается на четвертой позиции с 41 очком в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

Most goals scored by defenders in the Premier League this season:



◉ 5 - Josko Gvardiol

◎ 3 - Trevoh Chalobah

◎ 3 - Gabriel Magalhães

◎ 3 - Marc Guéhi

◎ 3 - Rayan Aït-Nouri



Only Erling Haaland and Phil Foden have scored more PL goals for Man City this season. 💪 pic.twitter.com/IAFdRqlmoG