ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового технического директора

Лондонский футбольный клуб «Челси» назначил нового технического директора. Им стал Кристофер Вивелл, ранее работавший в немецких клубах «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм», а также в «РБ Зальцбург».

О назначении Вивелла «Челси» объявил на официальном сайте клуба. Свой переход также прокомментировал и сам Кристофер:

«Челси строит самый интересный проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединился к этому клубу. Здесь есть большой потенциал для дальнейшего успеха, развития и роста. У нового владельца, Грэма Поттера и всей команды существует четкая и устойчивая философия. Рад, что смогу стать частью проекта».

Ранее стало известно, что лондонцы достигли предварительного соглашение с «РБ Лейпциг» по трансферу Нкунку.

Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.