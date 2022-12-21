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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового технического директора
Англия
21 декабря 2022, 14:18 |
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового технического директора

Кристофер Вивелл уже начал работу в лондонском клубе

21 декабря 2022, 14:18 |
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового технического директора
Twitter. Кристофер Вивелл

Лондонский футбольный клуб «Челси» назначил нового технического директора. Им стал Кристофер Вивелл, ранее работавший в немецких клубах «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм», а также в «РБ Зальцбург».

О назначении Вивелла «Челси» объявил на официальном сайте клуба. Свой переход также прокомментировал и сам Кристофер:

«Челси строит самый интересный проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединился к этому клубу. Здесь есть большой потенциал для дальнейшего успеха, развития и роста. У нового владельца, Грэма Поттера и всей команды существует четкая и устойчивая философия. Рад, что смогу стать частью проекта».

Ранее стало известно, что лондонцы достигли предварительного соглашение с «РБ Лейпциг» по трансферу Нкунку.

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Источник: Челси завершил соглашение по трансферу хавбека Нкунку
Челси РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург Хоффенхайм Кристофер Вивелл
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Источник ФК Челси
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