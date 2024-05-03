ФОТО. Ливерпуль презентовал форму на новый сезон

«Ливерпуль» совместно со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в традиционном для «Ливерпуля» красном цвете с желтыми тонкими линиями и белым воротником.

Напомним, это последняя домашняя форма «Ливерпуля» от Nike. Начиная с 2025 года, клуб будет сотрудничать с Adidas.