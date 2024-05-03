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Англия
03 мая 2024, 21:05 | Обновлено 03 мая 2024, 21:15
1171
1

ФОТО. Ливерпуль презентовал форму на новый сезон

«Красные» будут играть в традиционных цветах

03 мая 2024, 21:05 | Обновлено 03 мая 2024, 21:15
1171
1
ФОТО. Ливерпуль презентовал форму на новый сезон
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» совместно со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в традиционном для «Ливерпуля» красном цвете с желтыми тонкими линиями и белым воротником.

Напомним, это последняя домашняя форма «Ливерпуля» от Nike. Начиная с 2025 года, клуб будет сотрудничать с Adidas.

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Олег Дидух Источник: ФК Ливерпуль
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Комментарии 1
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Bualur
Це треш! Гаразд на полі, головне відрізнятиметься від суперників, але як таке продавати у фан-шопі? Хіба що разом із пальто.
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