Англия03 мая 2024, 21:05 | Обновлено 03 мая 2024, 21:15
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ФОТО. Ливерпуль презентовал форму на новый сезон
«Красные» будут играть в традиционных цветах
03 мая 2024, 21:05 | Обновлено 03 мая 2024, 21:15
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«Ливерпуль» совместно со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в традиционном для «Ливерпуля» красном цвете с желтыми тонкими линиями и белым воротником.
Напомним, это последняя домашняя форма «Ливерпуля» от Nike. Начиная с 2025 года, клуб будет сотрудничать с Adidas.
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