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Англия
24 апреля 2024, 14:20 |
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Ливерпуль сменит технического спонсора в 2025 году

«Красные» снова будут сотрудничать с Adidas

24 апреля 2024, 14:20 |
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Ливерпуль сменит технического спонсора в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» сменит технического спонсора летом 2025 года, когда истечет контракт клуба с американской компанией Nike, сотрудничество с которой началось в 2020 году. Об этом сообщает Sport Business.

Новым техническим спонсором клуба станет Adidas. Контракт с немецким брендом будет рассчитан на 2025 – 2030 годы.

Это будет уже третий период сотрудничества «Ливерпуля» с Adidas. Ранее немецкий бренд одевал «Красных» в 1985 – 1996 и 2006 – 2012 годах.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» собирается пригласить на пост главного тренера Арне Слота.

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Ливерпуль Nike Adidas
Олег Дидух Источник: SportBusiness
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