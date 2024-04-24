Ливерпуль сменит технического спонсора в 2025 году

«Ливерпуль» сменит технического спонсора летом 2025 года, когда истечет контракт клуба с американской компанией Nike, сотрудничество с которой началось в 2020 году. Об этом сообщает Sport Business.

Новым техническим спонсором клуба станет Adidas. Контракт с немецким брендом будет рассчитан на 2025 – 2030 годы.

Это будет уже третий период сотрудничества «Ливерпуля» с Adidas. Ранее немецкий бренд одевал «Красных» в 1985 – 1996 и 2006 – 2012 годах.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» собирается пригласить на пост главного тренера Арне Слота.