Валерий БОНДАРЬ: «Уже и в церковь хожу – ничего не помогает»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, что делает, чтобы забить гол в официальных матчах сезона:

«Очень хочется забить гол в официальном матче. Иду на все угловые, стандарты, но пока что не могу отличиться.

Уже и в церковь хожу – ничего не помогает. Пока что в сезоне 2023/2024 мне не удалось забить гол.

Все наши ребята забивают голы, даже защитники. Ефим Конопля и Николай Матвиенко могут забить, а я пока нет».