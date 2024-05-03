Украина. Премьер лига03 мая 2024, 21:19 | Обновлено 03 мая 2024, 21:53
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6
Валерий БОНДАРЬ: «Уже и в церковь хожу – ничего не помогает»
Защитник «Шахтера» никак не может забить гол в официальных матчах сезона
03 мая 2024, 21:19 | Обновлено 03 мая 2024, 21:53
1840
6
Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, что делает, чтобы забить гол в официальных матчах сезона:
«Очень хочется забить гол в официальном матче. Иду на все угловые, стандарты, но пока что не могу отличиться.
Уже и в церковь хожу – ничего не помогает. Пока что в сезоне 2023/2024 мне не удалось забить гол.
Все наши ребята забивают голы, даже защитники. Ефим Конопля и Николай Матвиенко могут забить, а я пока нет».
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Комментарии 6
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А в церковь не для этого ходят
Може варто спробувати водне поло?))
Даша сглазила, Супряга тоже не может
І що цей щур робить у церкві?
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