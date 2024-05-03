Атлетико может продать основного вратаря летом
На Яна Облака претендует ряд топ-клубов
Основной голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак может покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, интерес к Облаку проявляют «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить примерно 30 миллионов евро.
Контракт Облака с «Атлетико» Мадрид рассчитан до лета 2028 года. 31-летний вратарь сборной Словении выступает за «Матрасников» с лета 2014 года.
В нынешнем сезоне на счету Облака 49 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он пропустил 64 гола и 12 раз отстоял «на ноль».
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