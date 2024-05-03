Бавария начала переговоры с экс-тренером Реала

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон после отказа Ральфа Рангника. По информации авторитетного немецкого инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб начал переговоры с Хуленом Лопетеги.

57-летний испанец еще совсем недавно был близок к подписанию контракта с «Миланом». Однако «россонери» прекратили переговоры из-за активных протестов фанатов против приглашения экс-тренера сборной Испании.

Лопетеги не является приоритетным вариантом для «Баварии», а лишь одной из альтернативных опций.