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  4. Бавария начала переговоры с экс-тренером Реала
Германия
03 мая 2024, 22:01 |
1023
0

Бавария начала переговоры с экс-тренером Реала

Хулен Лопетеги может продолжить карьеру в Германии

03 мая 2024, 22:01 |
1023
0
Бавария начала переговоры с экс-тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон после отказа Ральфа Рангника. По информации авторитетного немецкого инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб начал переговоры с Хуленом Лопетеги.

57-летний испанец еще совсем недавно был близок к подписанию контракта с «Миланом». Однако «россонери» прекратили переговоры из-за активных протестов фанатов против приглашения экс-тренера сборной Испании.

Лопетеги не является приоритетным вариантом для «Баварии», а лишь одной из альтернативных опций.

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Бавария Хулен Лопетеги
Олег Дидух Источник: Sky Germany
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