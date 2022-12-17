Источник: Челси завершил соглашение по трансферу хавбека Нкунку
Французский футболист перейдет из «РБ Лейпциг» в «Челси» летом 2023 года
Английский «Челси» завершил соглашение по трансферу атакующего хавбека Кристофера Нкунку из немецкого «РБ Лейпциг».
Французский футболист станет новым игроком «Челси» с июля 2023 года.
Все документы подписаны, и сделка закрыта на 100%, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 15 матчей и забил 12 голов.
Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2022
French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U
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