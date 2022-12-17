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Англия
17 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:13
347
0

Источник: Челси завершил соглашение по трансферу хавбека Нкунку

Французский футболист перейдет из «РБ Лейпциг» в «Челси» летом 2023 года

17 декабря 2022, 18:59 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:13
347
0
Источник: Челси завершил соглашение по трансферу хавбека Нкунку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Английский «Челси» завершил соглашение по трансферу атакующего хавбека Кристофера Нкунку из немецкого «РБ Лейпциг».

Французский футболист станет новым игроком «Челси» с июля 2023 года.

Все документы подписаны, и сделка закрыта на 100%, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 15 матчей и забил 12 голов.

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Кристофер Нкунку РБ Лейпциг Челси Фабрицио Романо трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
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Источник Фабрицио Романо
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