Источник: Челси завершил соглашение по трансферу хавбека Нкунку

Английский «Челси» завершил соглашение по трансферу атакующего хавбека Кристофера Нкунку из немецкого «РБ Лейпциг».

Французский футболист станет новым игроком «Челси» с июля 2023 года.

Все документы подписаны, и сделка закрыта на 100%, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 15 матчей и забил 12 голов.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it's 100% closed.



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It's all signed/sealed with RB Leipzig and player side.