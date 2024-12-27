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  4. ФОТО. «Дед в деле». Суркис впервые вышел в люди с внуком
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 09:12 | Обновлено 27 декабря 2024, 09:13
1676
4

ФОТО. «Дед в деле». Суркис впервые вышел в люди с внуком

Яна Суркис показала душевную фотографию

27 декабря 2024, 09:12 | Обновлено 27 декабря 2024, 09:13
1676
4
ФОТО. «Дед в деле». Суркис впервые вышел в люди с внуком
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Недавно Яна Суркис, которая является дочерью президента «Динамо» Игоря Суркиса, родила от защитника бело-синих Кристиана Биловара.

Сама же Яна в собственном Instagram впервые продемонстрировала совместное фото своего отца и ее сына: «Дед в деле», – подписала фотографию Яна.

У Яны Суркис и Кристиана Биловара родился сын, которого назвали Александром. Девушка показала несколько ярких кадров сразу после родов.

В нынешнем сезоне Кристиан Биловар провел 18 матчей за Динамо во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

ФОТО. Суркис впервые вышел в люди с внуком:

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Игорь Суркис Яна Суркис Кристиан Биловар Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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yurchik553
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GloryUkraine
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