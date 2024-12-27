ФОТО. «Дед в деле». Суркис впервые вышел в люди с внуком
Яна Суркис показала душевную фотографию
Недавно Яна Суркис, которая является дочерью президента «Динамо» Игоря Суркиса, родила от защитника бело-синих Кристиана Биловара.
Сама же Яна в собственном Instagram впервые продемонстрировала совместное фото своего отца и ее сына: «Дед в деле», – подписала фотографию Яна.
У Яны Суркис и Кристиана Биловара родился сын, которого назвали Александром. Девушка показала несколько ярких кадров сразу после родов.
В нынешнем сезоне Кристиан Биловар провел 18 матчей за Динамо во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
ФОТО. Суркис впервые вышел в люди с внуком:
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