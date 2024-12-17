Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок

У центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара и его жены Яны Суркис родился сын, сообщают официальные социальные сети столичного клуба.

Стоит отметить, что Яна Суркис является дочерью президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

«Динамо» уже поздравило новоиспеченных родителей и дедушку с пополнением в семье:

«Отдельные сердечные поздравления президенту нашего клуба Игорю Суркису, который отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки! Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране. Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло!»