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  4. Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:22
2643
17

Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок

Кристиан Биловар стал отцом

17 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:22
2643
17
Суркис стал дедом. У центрального защитника Динамо родился ребенок
ФК Динамо Киев

У центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара и его жены Яны Суркис родился сын, сообщают официальные социальные сети столичного клуба.

Стоит отметить, что Яна Суркис является дочерью президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

«Динамо» уже поздравило новоиспеченных родителей и дедушку с пополнением в семье:

«Отдельные сердечные поздравления президенту нашего клуба Игорю Суркису, который отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки! Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране. Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло!»

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Кристиан Биловар Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Яна Суркис рождение ребенка lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 17
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Владислав Ткаченко
ну і пики в них
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+2
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CheMP
и ещё: а Биловар выдержит двоих?! 
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0
CheMP
ого! ну я б своего зятя за это в нападающие определил! 
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0
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sania
Здоров'я малюку та батькам. 
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0
Serhii P.
дурні коні
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-1
Перець
сутулий і губаста без образ
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-1
Hungarian 4 sticks🤣
Будущий прейзик дыр очки, внук биловар
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-2
Tea with milk
Ну сын то   будет Биловар, а не Суркис.
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-2
_09Quantum19_
Геть подуріли...????? В Україні війна, а вони дітей народжують...
Ответить
-3
Показать Скрыть 6 ответов
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