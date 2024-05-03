ПЕРВАК: «Начали присматриваться к своим потенциальным соперникам из УПЛ»

Команда «Левый берег» после победы в 7-м туре чемпионской группы Первой лиги над «Агробизнесом» (2:0) гарантировала себе участие в переходных матчах за повышение в классе.

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Волочиске:

«После довольно неожиданного поражения в предыдущем туре от «Кудровки-Нивы» произошел серьезный «разбор полетов» с подопечными. Это пошло на пользу. В Волочиске они не позволяли себе расслабляться по ходу поединка. В конце концов и с «Агробизнесом» интересно было конкурировать, потому что, несмотря на плохое состояние поля, подоляне пытались играть в пас, комбинационно.

Мы создали больше голевых моментов и заслуженно возобладали. Правда, склонить чашу весов на свою сторону удалось только под занавес матча благодаря активности удачно вышедшего на замену Николая Когута: сам забил и заработал пенальти.

Теперь уже начали присматриваться к потенциальным соперникам в переходных матчах за повышение в классе. Хотя определиться очень трудно, потому что ситуация среди аутсайдеров УПЛ меняется после каждого тура».

Сейчас «Левый берег» занимает третье место в чемпионской группе Первой лиги, набрав 49 очков.