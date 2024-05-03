Жузеп ГВАРДИОЛА: «Чемпионство? Мы должны завоевать все 12 очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил шансы команды на чемпионство в АПЛ:

«Я хотел бы этого, но я не знаю, у меня нет ответа. Я хотел бы сказать да, но мы должны доказать это завтра против «Вулверхэмптона» и в следующих матчах.

Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет трудно, потому что «Арсенал» очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это нетрудно для нас. Я хотел бы сказать, что то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает».

За три тура до финиша «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 1 очко и имеет игру в запасе.