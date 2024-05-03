Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде

3 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

В первом поединке 7-й сеяный Андрей Рублев в двух сетах переиграл 12-ю ракетку турнира Тейлора Фритца из США.

В другой встрече Иржи Легечка снялся после шести сыгранных геймов против канадца Феликса Оже-Альяссима. Интересно, что на матч 1/4 финала против Феликса из-за травмы не смог выйти лидер посева Янник Синнер, а в матче третьего круга во втором сете снялся Якуб Меншик.

Мадрид. Пары 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30] – 3:3 (отказ)

Андрей Рублев [7] – Тейлор Фритц [12] – 6:4, 6:3