Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде

3 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

В первом поединке 7-й сеяный Андрей Рублев в двух сетах переиграл 12-ю ракетку турнира Тейлора Фритца из США.

В другой встрече Иржи Легечка снялся после шести сыгранных геймов против канадца Феликса Оже-Альяссима. Интересно, что на матч 1/4 финала против Феликса из-за травмы не смог выйти лидер посева Янник Синнер, а в матче третьего круга во втором сете снялся Якуб Меншик.

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30] – 3:3 (отказ)

Андрей Рублев [7] – Тейлор Фритц [12] – 6:4, 6:3

Jiri Lehecka is forced to retire with an injury at 3-3 in the first set, sending Felix Auger-Aliassime into his first Masters 1000 final.#MMOPEN pic.twitter.com/N3tihT0Wj8