Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде
Титул разыграют Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублев
3 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
В первом поединке 7-й сеяный Андрей Рублев в двух сетах переиграл 12-ю ракетку турнира Тейлора Фритца из США.
В другой встрече Иржи Легечка снялся после шести сыгранных геймов против канадца Феликса Оже-Альяссима. Интересно, что на матч 1/4 финала против Феликса из-за травмы не смог выйти лидер посева Янник Синнер, а в матче третьего круга во втором сете снялся Якуб Меншик.
Мадрид. Пары 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30] – 3:3 (отказ)
Андрей Рублев [7] – Тейлор Фритц [12] – 6:4, 6:3
Heartbreaking 💔— Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2024
Jiri Lehecka is forced to retire with an injury at 3-3 in the first set, sending Felix Auger-Aliassime into his first Masters 1000 final.#MMOPEN pic.twitter.com/N3tihT0Wj8
Majestic duo in the Caja Magica 💫🏟@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/VakT49zAq2— ATP Tour (@atptour) May 3, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арина Соболенко в трех сетах одолела Елену Рыбакину на соревнованиях WTA 1000 в Испании
Элина выделяет выступления на Олимпиадах
Ще рашист знявся теж