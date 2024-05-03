Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде
ATP
03 мая 2024, 22:12 | Обновлено 03 мая 2024, 22:18
1107
2

Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде

Титул разыграют Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублев

03 мая 2024, 22:12 | Обновлено 03 мая 2024, 22:18
1107
2
Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка и Феликс Оже-Альяссим

3 мая состоялись полуфинальные матчи на грунтовом Мастерсе в Мадриде.

В первом поединке 7-й сеяный Андрей Рублев в двух сетах переиграл 12-ю ракетку турнира Тейлора Фритца из США.

В другой встрече Иржи Легечка снялся после шести сыгранных геймов против канадца Феликса Оже-Альяссима. Интересно, что на матч 1/4 финала против Феликса из-за травмы не смог выйти лидер посева Янник Синнер, а в матче третьего круга во втором сете снялся Якуб Меншик.

Мадрид. Пары 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка [30] – 3:3 (отказ)
Андрей Рублев [7] – Тейлор Фритц [12] – 6:4, 6:3

По теме:
Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Неожиданный состав. Определены участники 1/2 финала на Мастерсе в Мадриде
Синнер прокомментировал неожиданное снятие с Мастерса в Мадриде
ATP Мадрид Андрей Рублев Тейлор Фритц Феликс Оже-Альяссим Иржи Легечка
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Теннис | 03 мая 2024, 01:01 2
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде

Арина Соболенко в трех сетах одолела Елену Рыбакину на соревнованиях WTA 1000 в Испании

Свитолина рассказала о лучшем моменте в карьере
Теннис | 03 мая 2024, 10:13 0
Свитолина рассказала о лучшем моменте в карьере
Свитолина рассказала о лучшем моменте в карьере

Элина выделяет выступления на Олимпиадах

Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?
Футбол | 03.05.2024, 15:40
Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?
Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Футбол | 03.05.2024, 07:01
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Футбол | 03.05.2024, 07:22
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Login_loginchuck
"Цікаво, що на матч 1/4 фіналу проти Фелікса через травму не зміг вийти лідер посіву Яннік Сіннер, а в матчі третього кола в другому сеті знявся Якуб Меншик."
Ще рашист знявся теж
Ответить
-5
Login_loginchuck
С дождиком в финалах будет веселее))
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 21
Футбол
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
03.05.2024, 12:33 3
Футбол
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
01.05.2024, 19:46
Футбол
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 25
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
02.05.2024, 21:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем